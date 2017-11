Weggestuurde wethouder Fakkers terug als raadslid in Moerdijk

Tegenover burgemeester Jac Klijs legde de 77-jarige uit Fijnaart afkomstige Fakkers de eed af.

Met zijn komst is de gemeenteraad van Moerdijk weer compleet. Fakkers neemt de plek in van partijgenoot Jack van Dorst, die onlangs benoemd werd tot parttime wethouder.

Van Dorst volgde in die functie op zijn beurt Fakkers op, in wie de gemeenteraad in juli van dit jaar het vertrouwen opzegde. Belangrijkste reden hiervoor was het onvermogen van de wethouder van Financiën om een goed jaarverslag en een goede jaarrekening over 2016 te kunnen presenteren.