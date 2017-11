Mencia Sandrode in Zundert krijgt havo bovenbouw

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Gemeenteraad geeft groen licht voor Tantes van Van Gogh in Zundert De Zundertse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor het bouwproject Tantes van Van Gogh in Zundert. Een meerderheid van de raad stemde in met de voor de bouw noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.