Dit zijn de beste Brabantse restaurants volgens Lekker500

Het restaurant Tribeca in Heeze is het eerste Brabantse restaurant op de lijst. Maandag is bekendgemaakt dat het plek 7 heeft behaald, wat een stijging van dertien plekken is ten opzichte van vorig jaar.

Het restaurant in Heeze wordt gevolgd door De Lindehof (Nuenen) op plek 9 en Cordial (Oss) op plek 15. Dit zijn de enige drie restaurants in Brabant in de top 20.

De rest van de Brabantse restaurants hebben de volgende notering in de top 100 behaald:

De Treeswijkhoeve (Waalre) op plek 32.

Avant-Garde Van Groeninge (Eindhoven) op plek 34.

Wollerich (Sint-Oedenrode) op plek 49.

Mijn Keuken (Wouw) op plek 63.

De Karpendonkse Hoeve (Eindhoven) op plek 70.

Wolfslaar (Breda) op plek 74.

De Zwaan (Etten-Leur) op plek 79.

Zout & Citroen (Oosterhout) op plek 83.

De Luytervelde (Eindhoven) op plek 87.

Vista (Willemstad) op plek 95.

By Pascal (Oosterhout) op plek 97.