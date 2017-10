Besluit bouw windmolens bij A16 valt slecht bij gemeente Moerdijk

Volgens wethouder Jaap Kamp van de gemeente Moerdijk druist het besluit in tegen het gezamenlijk standpunt van de bewoners van de dorpen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg. "Dit besluit doet geen recht aan het ingezette participatieproces met de inwoners", laat hij weten.

In eerste instantie waren in het regionaal bod als start van dit traject alleen acht windmolens bij Zonzeel voorzien. "We zijn toen in gesprek gegaan met werkgroepen van de drie betrokken dorpen om oprecht mogelijkheden te vinden", aldus Kamp.

"We wilden weten wat er leefde onder de inwoners om mede op die basis ons standpunt te bepalen. Na vele avonden zoeken en onderzoeken hebben de werkgroepen gezamenlijke standpunten geformuleerd die zijn getoetst bij de inwoners uit de betrokken dorpen. Die reageerden positief en de gemeenteraad ook."

Variant

Het college van Moerdijk heeft uiteindelijk bij de Provincie Noord-Brabant een voorstel neergelegd voor veertien windmolens: zeven bij Klaverpolder en zeven bij Zonzeel. Volgens burgemeester Jac Klijs van Moerdijk is over deze variant echter niet meer serieus doorgepraat.

"Met een goed gesprek en een serieuze verdieping op deze variant hadden we eruit kunnen komen. Het is uiterst teleurstellend dat het nu dreigt te struikelen op een onderling verschil van één of twee molens. Wij roepen de provincie nadrukkelijk op om alsnog gezamenlijk een serieuze poging te doen om eruit te komen."

Overleg

Het college van Moerdijk beraadt zich in overleg met de bewoners en de gemeenteraad over de stappen in het vervolgproces. Burgemeester en wethouders vertrouwen er op dat in het provinciale bestemmingsplan alsnog de twee molens die het dichtst bij dorp Moerdijk zouden moeten komen worden geschrapt.

De bewoners van de dorpen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg ontvangen zaterdag een brief van de gemeente Moerdijk.