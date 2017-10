Jean-Pierre Schouw beëindigt politieke carrière in Etten-Leur

Schouw heeft aangekondigd te stoppen als wethouder in Etten-Leur, een functie die hij de afgelopen bijna twaalf jaar voor het APB invulde. Daarvoor was hij ook al vier jaar raadslid.

Schouw zegt dat toen hij in 2014 voor de derde opeenvolgende keer wethouder werd in Etten-Leur, hij al in zijn achterhoofd had dit wel eens voor de laatste keer zou kunnen zijn. "Het uiteindelijke besluit om te stoppen dateert van ergens vorig jaar."

"Ik vind dat het na twaalf jaar actief te zijn geweest voor het college en vier jaar voor de raad ook eens tijd is om andere dingen te gaan doen", licht hij zijn besluit verder toe. "Mijn hart is verbonden met deze gemeente, ik ben er geboren en getogen, maar ik kom er wel achter dat mijn functie als wethouder niet altijd meer te combineren is met mijn gezin."

Onbalans

Schouw heeft een vrouw en drie opgroeiende kinderen in de leeftijd van zes tot acht jaar. "Die vragen steeds meer tijd. Die gaan allemaal naar school, zitten op sport enzovoorts. Ik merk dat er steeds meer gewicht op de schouders van mijn partner komt te liggen. En mijn vrouw accepteert het allemaal en misschien had ze dat ook gedaan als ik gezegd had dat ik er nog eens vier jaar achteraan zou plakken. Maar ik constateer gewoon dat er een onbalans gaat ontstaan. En ik wil niet dat ik over tien jaar moet zeggen dat ik mijn kinderen eigenlijk te weinig heb gezien of nauwelijks heb zien opgroeien."

Los van zijn gezin denkt Schouw dat het gewoon goed is om na verloop van tijd eens voor een andere uitdaging te kiezen. Wat dat is, daar heeft hij nog geen flauw idee van.

APB-man

Fractieleider Peter van der Wulp van het APB vindt het heel jammer dat de wethouder stopt. "Jean-Pierre is een echte APB-man. Hij had voor ons nog heel veel periodes door mogen gaan, in welke hoedanigheid dan ook. Maar dat hij nu stopt als wethouder wil nog niet zeggen dat wij hem ook voor het APB kwijt zijn. Hij blijft sowieso lid en wie weet wat hij in de toekomst nog meer voor de partij kan betekenen."

Over enkele weken presenteert het APB de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dan zal ook meteen duidelijk zijn wie de nieuwe kandidaat-wethouders zijn.