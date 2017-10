Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Illegale bewoning ontdekt bij controle huisvesting migranten in Etten-Leur Bij huisvestingscontroles van arbeidsmigranten in Etten-Leur is dinsdag een persoon aangetroffen die illegaal in een bergruimte verbleef. Er werd per direct een einde gemaakt aan de bewoning. Ook de aanwezige voorzieningen, zoals de inventaris, een douche, toilet en keuken, zijn verwijderd.