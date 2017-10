Achtergrond: 'Gemeente Zundert wil zelfstandig zijn en blijven'

Dat komt door de doorgemaakte bestuurlijke doorontwikkeling van de afgelopen jaren waar meteen ook een ambtelijke doorontwikkeling aan werd gekoppeld.

Aanleiding voor die bestuurlijke doorontwikkeling was het rapport Veerkrachtig Bestuur in Brabant, dat de door de provincie ingestelde Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant (Commissie Huijbregts) in 2013 presenteerde. In dit rapport worden de Brabantse gemeenten aangespoord om de verbinding met elkaar te zoeken.

Voldoende bestuurlijke slagkracht is volgens de provincie noodzakelijk voor gemeenten om alle uitdagingen aan te kunnen die op hen afkomen en al op hen zijn afgekomen, zoals de decentralisaties vanuit het Rijk, zorg en werkgelegenheid.

Domeinen

De schotten tussen de verschillende afdelingen van de gemeente zijn inmiddels verdwenen en de organisatie is nu opgedeeld in vier verschillende domeinen: veiligheid, economie en innovatie, zorg en sociaal domein, en omgeving en maatschappij.

"Waarbij het het belangrijkste is dat die domeinen met elkaar mengen," verduidelijkt Poppe-de Looff. "Ambtenaren moeten over grenzen heen kijken. Bij een andere ambtenaar, maar bijvoorbeeld ook in een andere omgeving"