Ongelukkig moment werkbezoek Kenya Project Etten-Leur

Het Kenya Project Etten-Leur helpt weduwen van de Luo stam al dertig een eigen bestaan op te bouwen in dat land.

Hanas Rietbergen van het Kenya Project staat in Etten-Leur in contact met de drie bestuursleden in Kenia. Zij vertelt dat na de laatste verkiezingen, die de huidige president Uhuru Kenyatta weer gewonnen heeft, fraude is vastgesteld.

"De oppositieleider, Raila Odinga, is een Luo en heeft het via de rechter voor elkaar gekregen dat er voor het eerst in de geschiedenis in een Afrikaans land opnieuw gestemd moet worden. De eerder frauderende kiescommissie moet echter ook de nieuwe verkiezingen gaan leiden. Dat wordt niet geaccepteerd en daardoor is het erg onrustig en op een aantal plaatsen en tijdstippen zelfs onveilig."

Aanpassing

Noodgedwongen hebben de drie bestuursleden van het Kenya Project Etten-Leur hun programma in Kenia daarom aan moeten passen. Zij hebben Hanas Rietbergen gemeld dat als protest wegen geblokkeerd worden met stenen en vuurhaarden zodat er geen auto’s meer langs kunnen.

"Tussen negen uur ’s morgens en vier uur ’s middags vinden er demonstraties plaats. Doordat er diverse heethoofden tussen lopen, gaat dit op een aantal plaatsen fout en vallen er zelfs doden. Voor Luus, Lodewijk en Theo is dat reden om te zorgen uit de buurt te blijven. Rond vijf uur ’s middags is de weg nog deels geblokkeerd, maar het gewone leven neemt dan weer zijn gangetje."

Afhandelen

Rietbergen kan wel melden dat de drie bestuursleden de belangrijkste zaken tijdens dit werkbezoek al afgehandeld hebben, zoals de twee vergaderingen in Kisumu East en West met de Keniaanse voorzitters en coördinatoren.

Daar is besproken hoe de geleidelijke afbouw van de oudere dorpen gaat plaatsvinden. Bovendien is de basis gelegd voor de opstart van ondersteuning aan twee nieuwe dorpen in januari 2018. Ook zijn vele financiële bewijzen geleverd voor de donateurs. Tot slot zijn de concept jaarplannen voor 2018 samengesteld.

Veilig

De veldbezoeken liggen stil zolang het onrustig blijft. De bestuursleden zitten veilig op een bewaakt terrein van de Mill Hill paters.

De geplande terugreis is op maandag 23 oktober, de herverkiezingen zijn op 26 oktober.