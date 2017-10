Koperen jubileum voor EHBO-post Standdaarbuiten

Denk hierbij aan een snee in je vinger, vuiltje in het oog, bloedneuzen, schaafwonden of een kleine brandwond. Maar ook voor een wespensteek kan men bij de EHBO-post terecht.

Van Gaal staat stil bij 12,5 jaar eerste hulpverlening door vooral heel dankbaar te zijn voor het vertrouwen wat hij gekregen heeft van de inwoners van Standdaarbuiten. Wie jarig is trakteert en dat doet Peter van Gaal op dinsdag 24 oktober. Alle kinderen uit Standdaarbuiten kunnen die dag een zakje chips bij de EHBO-post komen halen.

Tuinhuis

Het idee om een eigen EHBO-post te starten ontstond toen Van Gaal als EHBO’er regelmatig mensen, vooral ouderen, hielp die niet naar de Huisartsenpost in Roosendaal konden door omstandigheden. Peter bouwde zijn tuinhuis om tot EHBO-post.

Eerst was het nog even wennen, zo’n EHBO-post in de buurt, maar inmiddels weten de mensen Peter en zijn post wel te vinden. Waar hij ook heel erg blij mee is, is dat de gemeente Moerdijk onlangs wegwijzerbordjes plaatste op de kruising bij de Brandweerkazerne en bij de Standaert met de route naar zijn EHBO-post.

Gratis

Naast eerste hulpverlening op zijn post, komt Peter van Gaal ook bij de mensen thuis als dat nodig is. Dag en nacht staat hij voor de mensen klaar, wanneer de huisarts gesloten is. En er staat geen vergoeding tegenover. "Eerste hulp is altijd gratis", licht hij toe.

Op dit moment wordt hard gespaard voor een nieuwe auto. De huidige auto is van 1998 en echt aan vervanging toe; net als de tent die gebruikt wordt bij evenementen. "Zo lek als een mandje."