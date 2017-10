Patricia Paay koopt woning in Wernhout

"Het is een schattig huis in een prachtige omgeving en daar wil ik even zitten", bevestigt zij aan Privé.

Onlangs verkocht Paay haar woning in Lijnden in Noord-Holland. Dit huis werd verkocht voor 475.000 euro. De woning die Paay op Patersven heeft gekocht stond te koop voor een prijs vanaf 225.000 euro. In het huis komt onder meer een nieuwe vloer.

Paay vestigt zich binnen een paar weken al definitief in Wernhout. Voorheen was Parc Patersven een recreatiepark. Later kwamen er veel Oost-Europese arbeidsmigranten wonen. Tegenwoordig mag er op het park het hele jaar door worden gewoond.