Etten-Leur maakt zich op voor voetbalderby DSE-Internos

Zaterdag 21 oktober om 20.00 uur spelen ze in de competitie voor het eerst sinds de bekerwedstrijd van 29 november 2011 weer tegen elkaar en nu op het veld van DSE.

Aanvoerder bij DSE is de 25-jarige Alex van Dorst. Hij is een van de oudste spelers in het verjongde eerste team: "Het eerste team van DSE is een hechte vriendenclub", zegt hij. "Ook buiten het voetbal zien we elkaar regelmatig. Ik vind het heerlijk om samen te voetballen, of we nou winnen of verliezen er komt altijd weer een nieuwe gelegenheid om de zaak recht te zetten. Voor de derby voorzie ik een kleine overwinning voor ons."

Marc van der Linden is voor het vijfde seizoen de hoofdcoach bij DSE. "Ik verwacht zaterdag een volle bak. Er is veel animo voor deze derby. Ook van andere clubs uit de regio. Oorzaak daarvan is dat we nu in een klasse spelen met bijna allemaal clubs uit de omgeving zoals Noordhoek, Sprundel, Schijf en Rucphen en uiteraard onze buurman Internos. Ik voorspel een uitslag van 3-2."

Progressie

Jelle Coremans is de 31-jarige aanvoerder van het naar de vierde klasse gedegradeerde Internos. Hij speelt al tien jaar in het eerste en heeft de sportieve neergang van het eerste team van nabij meegemaakt: "Soms heb je jaren een hele goede lichting spelers en soms heb je dat juist niet. Dat gebeurt nu eenmaal. Een team moet een mix zijn van jonge en oudere ervaren spelers. De jongeren hebben nu nog een beetje de overhand. Maar ik zie heel veel progressie in ons team." Hij wil graag meehelpen via het voetbal om Internos er weer bovenop te helpen. "Ik denk dat we de derby tegen DSE gaan winnen met 1-2."

De nieuwe hoofdcoach bij Internos is Marc de Weerd. Zijn doel is om dit seizoen te eindigen bij de eerste vier met herkenbaar voetbal. De coach is aanhanger van de stijl van Diego Simeone van Atletico Madrid: "De passie en gedrevenheid die hij heeft is geweldig. Elke wedstrijd is voor hem een finale." Over de derby tegen buurman DSE zegt hij: "Ik ben niet bezig met de derby als zodanig. Als wij spelen zonder sentiment en de spelers niet te veel stilstaan bij het feit dat het een streekderby is maar gewoon een tegenstander, dan maken we een grote kans om te winnen."