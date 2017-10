Bijzondere bruiloft voor echtpaar bij Avoord in Etten-Leur

Op 6 november aanstaande is het echtpaar Esser 52 jaar getrouwd. Zelfs nu de dementie van Martin een grote rol speelt in hun leven, zijn ze nog steeds samen op pad en weten ze elkaar te vinden en lief te hebben.

Martin woont in Avoord en bezoekt altijd samen met zijn vrouw Mieke de muziekvereniging. Hun liefde en zorg voor elkaar spat er vanaf. Dekkers: "Ik vroeg die donderdag of zij bijvoorbeeld hun huwelijksgeloften opnieuw af zouden willen leggen. Het was eigenlijk bedoeld als grapje, maar resulteerde in pretogen, tranen en een prachtig verhaal."

Mieke Esser. "Onze wens is om onze huwelijksgelofte te vernieuwen in deze tijd. Om ons kracht te geven voor de tijd die komen gaat. Het is even iets anders zoals ons leven nu gaat, een leven wat je van tevoren niet verzint. Desondanks zijn we ontzettend dankbaar met elkaar."

Al vlug werd een datum gepland en binnen een maand was de bruiloft georganiseerd. Dekkers: "We werden van alle kanten geholpen om er voor dit paar een mooie en onvergetelijke dag te maken."