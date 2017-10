Ruim 21.000 euro geïnd bij integrale actie op industrieterrein Etten-Leur

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Mark Rutte licht in Etten-Leur regeerakkoord toe Met de uitspraak ‘Het was tijd’ gaf premier Mark Rutte al direct aan dat de totstandkoming van Rutte III niet altijd even soepel verliep. Er waren 209 dagen voor nodig om tot een regeerakkoord te komen, de langste periode in de naoorlogse geschiedenis. Op het Munnikenheide College in Etten-Leur lichtte hij woensdagavond het regeerakkoord toe.