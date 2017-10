Mark Rutte licht in Etten-Leur regeerakkoord toe

Direct na aankomst werd hij benaderd door de landelijke media, die in groten getale op de bijeenkomst waren afgekomen. Binnen in de aula van de school tussen de 250 aanwezigen in en beantwoordde op ontspannen wijze de vele vragen die op hem werden afgevuurd.

Het motto van het regeerakkoord luidt ‘Vertrouwen in de toekomst’. De premier gaf in Etten-Leur aan dat hij aan de slag wil voor de gewone, normale Nederlander, die er in inkomen op vooruit zal gaan. De thema’s waar met ambitie aan gewerkt gaat worden zijn werkgelegenheid, integratie, veiligheid, zorg en klimaat. Daarmee lijken alle speerpunten uit de verkiezingsprogramma’s van VVD, D66, CDA en ChristenUnie terug te komen, maar heeft elke partij ook concessies moeten doen.

Opgelucht

Mark Rutte koos op de bijeenkomst in het Munnikenheide College bewust voor een korte inleiding. Hij gaf aan blij en opgelucht te zijn en dat het geen makkelijke klus was geweest om er met de vier partijen uit te komen. "We nemen samen de verantwoordelijkheid om, na de crisis, alle groepen er op vooruit te laten gaan. Het gaat echter meer dan alleen om geld. De basale waarden van onze democratie krijgen ook de volle aandacht."

Hij nam anderhalf uur de tijd om op de vragen van de aanwezigen in te gaan. De minister-president toonde zich betrokken en waar hij geen antwoord kon geven werden notities gemaakt. Parallel aan de bijeenkomst gaf hij ook tussendoor reacties op vragen die via een live Facebook uitzending aan de gang was. Toen het applaus na afloop verstomd was, nam hij ook ruimschoots de tijd om met de bezoekers op informele wijze op de foto te gaan.