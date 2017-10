Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Uitreiking Cultuurprijs Moerdijk in nieuw jasje Vanaf het begin werd de Cultuurprijs Moerdijk altijd in november uitgereikt. De uitreiking van de prijs voor 2017 gaat vanwege een aantal redenen pas in januari 2018 plaatsvinden. Eén van de redenen is dat de jury samen met de coordinator van de Cultuurprijs, Marjolein de Wit, de uitreiking in een nieuw (gala)jasje willen steken.