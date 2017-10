Zundert en Hoogstraten werken samen aan project One Tree Per Child

Tijdens GrootGroenPlus, de vakbeurs voor de internationale boomkwekerijbranche die elk jaar in Zundert wordt gehouden, zette burgemeester Leny Poppe-de Looff namens de Gemeente Zundert haar handtekening onder de overeenkomst.

Die voorziet er in dat kinderen tijdens hun basisschooltijd hoogstpersoonlijk een eigen boom planten. Hiermee worden de kinderen zich niet alleen bewust van het belang van bomen voor de leefomgeving, ook helpen zij tegelijkertijd de gemeente bij het behalen van de Klimaatdoelen 2020.

Olivia Newton-John

Het initiatief One Tree Per Child is afkomstig van de beroemde zangeres en actrice Olivia Newton-John. Zelf plantte ze tienduizend bomen op haar domein in Australië. In 2015 werd het project omarmd door de Engelse plaats Bristol, waarna ook steden in andere landen – onder andere Den Bosch in Nederland – volgden.

In een interview met de Britse krant The Guardian meldde Newton-John ervan overtuigd te zijn dat de maatschappij baat zal hebben bij dit initiatief ‘waarbij kinderen hun handen in de aarde steken om een boom te planten’, om er later op te kunnen terugkijken in de wetenschap met die geplante boom het verschil te hebben gemaakt.