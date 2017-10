Gerdi Evers stopt als gemeenteraadslid voor de VVD

"Ik ben erg blij dat mijn praktijk succes heeft. Het betekent alleen wel dat ik keuzes heb moeten maken", legt Evers uit.

"In de fractie heb ik dit uiteraard uitvoerig besproken. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van hen en van de politiek. Het is echter niet meer dan fair dat ik nu mijn zetel ook inlever."

Evers kwam voor de VVD nieuw in de gemeenteraad van Etten-Leur na de verkiezingen in 2014. In de fractie was ze verantwoordelijk voor de portefeuilles Werk en Inkomen, Veiligheid, Gezondheidszorg, Onderwijs, Jeugd en Sport.

Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. Hiertoe is de wettelijke procedure in gang gezet.