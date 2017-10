Uitreiking Cultuurprijs Moerdijk in nieuw jasje

De uitreiking van de Cultuurprijs Moerdijk vindt ieder jaar in een andere kern van de gemeente Moerdijk plaats. De locatie voor de komende uitreiking is nog niet bepaald, maar wel kan Marjolein de Wit melden dat de invulling van de avond anders gaat worden. "Het moet een echte cultuuravond worden voor jong en oud. We denken daarbij aan een gala en we willen jongeren nauw betrekken om aan deze avond invulling te geven."

Er zijn daarvoor al contacten gelegd met een middelbare school om te polsen of het organiseren van deze feestelijke uitreikingsavond een maatschappelijke stage voor de leerlingen kan zijn. De kans dat dit lukt schat De Wit groot in. "Zij kunnen de uitnodigingen verzorgen, de aankleding bedenken en uitvoeren, maar ook de avond presenteren."

Publiek

Net als voorgaande jaren worden er weer vier kanshebbers voor de Cultuurprijs Moerdijk genomineerd. Vorig jaar mocht het publiek voor het eerst suggesties en tips aandragen. Dat is de organisatie goed bevallen en daarom krijgt het publiek ook dit jaar weer een stem. De prijs is bedoeld voor alle disciplines die met kunst en cultuur te maken hebben maar kan ook uitgereikt worden aan een persoon die hier heel veel voor gedaan en betekent heeft.

Zo ontving Jan Willem van Bodegom de prijs in 2014 als cultuuraanjager. Fort Sabina mocht vorig jaar de prijs in ontvangst nemen als best bewaarde geheim van West-Brabant waar aandacht voor cultuur een belangrijk deel van de uitstraling van het fort is. Maar ook diverse muziekverenigingen en een carnavalsstichting ontvingen de prijs in het verleden. Het geeft aan hoe divers de nominaties kunnen zijn.