Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Veteranen voor de eerste keer bijeen in gemeente Moerdijk In het gemeentehuis in Zevenbergen is vrijdag voor de eerste keer een Veteranenbijeenkomst gehouden. De bijeenkomst werd geopend door burgemeester Jac Klijs, waarna gastspreker Peter Lammens, veteraan en woonachtig in Willemstad, een toespraak hield.