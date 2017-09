VV Zundert staat op scherp voor wedstrijd tegen rivaal Moerse Boys

Anno 2017 staat er echter een nieuw en gedreven ontvangstcomité klaar voor dé derby van de competitie, aanstaande zaterdag.

De strijdlust tussen beide clubs is groot en met de oranjemars van Moerse Boys uit Klein Zundert in het vooruitzicht wordt de druk nog wat meer opgevoerd.

Speciale wedstrijd

Toch is er van enige spanning weinig te merken bij Fabian Nelemans, speler en aanvoerder van het eerste elftal van VV Zundert. "We zien deze wedstrijd niet anders dan een wedstrijd waar drie punten behaald moeten worden."

"Maar toch, een derby als deze blijft een speciale wedstrijd waar we met z’n allen naar uitkijken. Vooral omdat de teams nu echt aan elkaar gewaagd zijn."

Aantrekkelijk affiche

Supporter en clubman Kees Boot knikt. "We zullen Moerse Boys met open armen verwelkomen en uiteraard proberen we om dat oranje met zoveel mogelijk zwart-rood te compenseren. We laten het niet zomaar voorbijgaan, natuurlijk."

Hij denkt even na. "Een mannetje of 1.500 of meer kan een wedstrijd als deze gemakkelijk op de been brengen. Als je al ziet dat Zundert-NAC zulke aantallen trekt, is dat bij VV Zundert-Moerse Boys niet onmogelijk."

"Vergeet niet: niet alleen voor Zundert, maar ook voor alle dorpen en verenigingen in de omgeving is dit een aantrekkelijk affiche voor een mooie pot voetbal."

Technisch sterker

Een prognose? Boot: "Naar mijn mening is VV Zundert toch technisch sterker dan de Moer. Zij zullen het vooral van de strijdlust moeten hebben. We kunnen het ze knap lastig gaan maken, op ons sportpark De Wildert spookt het altijd!"

Nelemans lacht. Over de kwaliteit van Moerse Boys doet hij geen uitspraak, maar de punten gaan volgens hem niet mee terug naar Klein Zundert.