Twaalf jaar cel geëist voor doden van vrouw in Zevenbergen

Dat gebeurde in de nacht van 22 op 23 september 2016 in hun woning aan de Huizersdijk in Zevenbergen.

Volgens het Openbaar Ministerie is sprake geweest van doodslag. De 54-jarige W. zou tot zijn daad zijn gekomen nadat hij er achter was gekomen dat zijn 46-jarige partner een verhouding had met een ander.

Onvoldoende bewijs

De advocate van de autohandelaar is van mening dat er onvoldoende bewijs is dat haar cliënt zijn echtgenote heeft gewurgd en vindt dat er vrijspraak moet volgen. De uitspraak in deze zaak is op 10 oktober.