Interview: Hans de Wit (71) doet mee aan Classic Motorrace Etten-Leur

De drie oude motoren die de inwoner van Bergen op Zoom onder andere in zijn bezit heeft worden als zijn eigen kindjes en met grote zorg behandeld. Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober rijdt De Wit ook mee tijdens de oldtimer motorraces in Etten-Leur, die georganiseerd worden door VGBM Classic GP Etten-Leur op industrieterrein Vosdonk.

In 1965 reed hij zijn eerste race op het circuit van Zandvoort, geregistreerd en met startlicentie volgens de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). De tweede wedstrijd was in Etten Leur tijdens de nationale kampioenschappen.

"In de afgelopen jaren heb ik vele races gereden. Momenteel heb ik mijn Internationaal Classic Startbewijs en rijd ik nog in heel Europa Classic motoren wegraces." Volgens gegevens is hij de langst, onafgebroken geregistreerde rijdende motor wegracer van Europa. Hans de Wit is voorlopig nog niet van plan om met zijn hobby te stoppen.

Authentiek

Met trots toont hij de drie oude motoren die netjes gepoetst in de garage onder een deken staan. Allereerst laat hij de oudste motor Norton Manx uit 1961 zien, daarna de König GP500 uit 1971 en als laatste de Suzuki RG500 uit 1981. Op de König GP500, met een topsnelheid van 250 kilometer per uur, rijdt Hans de Wit erg graag en is hij er super trots op omdat het wereldwijd de enige volledige authentieke en operationele race-König is die nog rijdt.

De motor, die ooit gebouwd werd als buitenboordmotor voor een speedboot, werd verder ontwikkeld door motorrijder Kim Newcombe uit Nieuw-Zeeland. De König GP500 motor heeft een unieke en bijzondere ‘tweetakt-Sound’ waar de harten van motorliefhebbers zeker van overslaan. "Het speciale geluid van de motor komt door de vier cilinder box-opstelling en door de twee cilinders op een uitlaat", legt De Wit uit. Daarbij toont hij beeldmateriaal (met natuurlijk geluid) van vorige wedstrijden.

Succesvol

"Rijden met een motorfiets is iets heel anders dan racen", vervolgt hij. "Ondanks de vele valpartijen ga ik gewoon door, maar ik kijk zeker uit. Ik heb immers ook een prachtig gezin waarmee ik ook nog veel leuke dingen mee wil blijven doen. Het racen zit op de een of andere manier in mijn bloed en houdt mij zeker zeer scherp van geest. Ik ben heel mijn leven brommer- en motormonteur geweest."

In 1971 werden er voor de laatste keer wegraces gehouden op de Klappenberg in Etten(-Leur). Vooral vanwege de onveiligheid besloot de organisatie er toen mee te stoppen. In Etten-Leur is er 30 september en 1 oktober weer een nieuwe Classic Motorrace.

Corné van Ginneken en Arie de Man, die het evenement samen organiseren, willen middels het nieuwe evenement de motorraces in hetzelfde tijdsbeeld van toen na 46 jaar weer terugbrengen naar Etten-Leur. De plek waar het nu gaat gebeuren ligt op bedrijventerrein Vosdonk. Er zal gereden worden in de klassen 50, 125, 250, 350, 500 en 750cc. Er zijn vele demonstraties, wedstrijden en races met oldtimers.