Vestingloop Willemstad levert ruim vijfduizend euro op

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Aantal WW-uitkeringen neemt af in Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant blijft dalen. In vergelijking met vorig jaar lag het aantal uitkeringen met zeventien procent lager. Ook landelijk neemt het aantal WW’s af, maar die daling is met vijftien procent minder sterk dan in Brabant.