Ruim duizend kinderen dansen tegen pesten in Etten-Leur

Aanleiding voor het initiatief was de Landelijke Week tegen Pesten. In Etten-Leur is de Move tegen Pesten opgezet door Claudia Verlind, haar partner Martijn Verdaasdonk en hun dochter Loïs. Het idee is van oorsprong afkomstig van de Belgische televisiezender Ketnet.

Enkele jaren geleden zocht Claudia Verlind vanuit haar achtergrond in danstherapie contact met de zender. "Van hen ontving ik de benodigde informatie en goedkeuring om ermee aan de slag te gaan." De Move tegen Pesten steunt op een speciaal lied vergezeld van een dans.

Kernzin van het lied is 'Samen is sterker dan alleen'. "Er is helaas veel negatieve berichtgeving over pesten in de media. We willen met deze dans op een positieve manier aandacht vragen voor het onderwerp." Dat gebeurde dus vrijdagmiddag bij Achilles. Om de kernzin nog wat extra kracht bij te zetten, maakte ook het nummer 'Schouder aan schouder' van Guus Meeuwis onderdeel uit van het programma

Bereik

Verlind: "We zijn in gesprek met een partner om een landelijke versie van de Move tegen Pesten uit te rollen. We willen net als in België een evenement creëren waarbij alle scholen van Nederland meedoen."

De vorige editie in Etten-Leur vond plaats in april van dit jaar, toen op de Landelijke Dag tegen Pesten. Destijds gingen Claudia, Martijn en dochter Loïs langs bij verschillende scholen in Etten-Leur. Het totale bereik was in april 1.700 kinderen.

Workshop

Tijdens de editie van vrijdag waren leerlingen van De Leest, ’t Kofschip, De Vincent en D’n Overkant aanwezig met in totaal 1.250 leerlingen om mee te dansen. In de dagen voorafgaand waren de Etten-Leurse initiatiefnemers op de deelnemende scholen actief om via dans en beweging het onderwerp bespreekbaar te maken.

Zo kregen bijvoorbeeld alle groepen 1 tot en met 4 van De Leest een dansworkshop en de groepen 5 tot en met 8 een workshop teambuilding voor klassen. "Donderdag waren we gehele dag te gast bij D’n Overkant. Ook bij ’t Kofschip zijn we geweest. Bij de vijfde editie van de Move tegen Pesten, in 2018, rekenen we op alle scholen van Etten-Leur."

Veiligheid

Verlind noemt het terrein van Achilles overigens een ideale locatie voor het evenement. "De atletiekvereniging zorgt voor een overzichtelijke indeling op het veld zodat iedere school een eigen plekje heeft om te dansen. Daarnaast staan we daar natuurlijk op een afgesloten terrein. Veiligheid staat wel voorop."