Voedselbank Moerdijk bestaat tien jaar

Cijfers van de gemeente Moerdijk laten namelijk zien dat er veel meer mensen in aanmerking kunnen komen om gebruik te maken van de voedselbank.

Voorzitter Peter van Veelen van de stichting denkt dat er bij veel mensen nog steeds een soort schaamte of gene bestaat om de stap te nemen naar de voedselbank, al is hun situatie soms nog zo uitzichtloos.

Ook kan het zijn dat mensen er zich niet van bewust zijn dat er in de gemeente Moerdijk een voedselbank is. "We zijn er voor iedereen die ons nodig heeft", zegt Van Veelen.

Situatie

Natuurlijk zijn er wel voorwaarden gesteld aan de klanten van de voedselbank. "Via onze website kunnen mensen simpel uitrekenen of ze eventueel in aanmerking komen om gebruik te maken van de voedselbank," vervolgt hij.

"Die uitkomst is natuurlijk geen garantie, want we gaan daarna met een intakegesprek de financiële situatie van de aanvrager doornemen. Voldoet men aan de voorwaarden, dan helpen wij hen graag."