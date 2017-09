Etten-Leur, Moerdijk, Zundert KBO Rijsbergen viert 60-jarig bestaan Met de invoering van de AOW in de jaren ‘50 werd het mogelijk om vanwege leeftijd te stoppen met werken. Daardoor ontstond voor ouderen vrije tijd en het is dan ook niet gek dat in die periode de KBO ‘s werden opgericht. Op zes oktober wordt het 60-jarig jubileum van de Rijsbergse KBO feestelijk gevierd.