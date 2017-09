Zundert gaat voor verfijning van regie over woningbouw

Wethouder Johan de Beer spreekt van een belangrijk koersdocument: "Het betekent een verfijning van de regie over de woningbouw in de gemeente Zundert."

Iedere vier jaar is er een herijking van de Woonvisie. Vorig jaar werd de Woonvisie 1.0 vastgesteld. "Het document schetst een beeld van wat we nu doen op het gebied van woningbouw de gemeente Zundert, verdeeld over de kernen. Die woningbouw is kleinschalig en gemixt."

Vernieuwing

Er worden zowel huur- als koopwoningen gerealiseerd. "Woningen die zelf worden gebouwd of door projectontwikkelaars, huurwoningen en sociale woningbouw. Op die manier wordt de leefbaarheid duurzaam verankerd en blijf je vernieuwing houden."

In alle vijf de kernen van de gemeente Zundert wordt momenteel gebouwd. Het goed in kaart brengen van de behoefte aan woningen wordt volgens de wethouder daarom steeds belangrijker. "Achter het Pakhuis in Achtmaal bijvoorbeeld staat voor de komende jaren de bouw van vijftig woningen gepland. Dat vergt investeringen."

Onderzoek

De gemeente verricht samen met de dorpsrraad Achtmaal en woningcorporatie Thuisvester onderzoek naar de behoefte van inwoners. Een selecte groep heeft afgelopen week daarom een brief ontvangen met een enquête.