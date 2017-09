Gouden speld voor Hans Polke en Johan van Wijk

Hans Polke en Johan van Wijk mochten als jubilarissen hun gouden speldje in ontvangst nemen.

Handgeschreven

Bredanaar Hans Polke (59) weet zich nog precies te herinneren hoe dat toen ging, veertig jaar geleden. Na de MAVO hield hij het voor gezien met studeren, hij ging liever werken.

Naar aanleiding van zijn handgeschreven sollicitatie werd hij uitgenodigd voor een gesprek bij Vermeulen Trappenfabriek. Hij werd aangenomen als administratief medewerker en startte op 25 juli 1977 zijn carrière.Later werd hij assistent-bedrijfsleider.

Automatisering

Polke had ook een fascinatie voor automatisering die toen nog in de kinderschoenen stond. "Ik was de tweede in Breda die een PC kocht. Je moest die zelf programmeren en ik ben mij daarin gaan verdiepen."

De directie vond dat wel interessant en hij mocht zijn eerste IBM voor het bedrijf aanschaffen. Zijn inbreng in de automatisering en de administratieve inrichting van het bedrijf leidde ertoe dat hij hoofd bedrijfsbureau werd en vervolgens adjunct-directeur.

Metaal

Etten-Leurenaar Johan van Wijk (59) trad op 1 februari 1977 in dienst. Na zijn opleiding metaal bankbewerker aan de Don Bosco LTS solliciteerde hij en werd hij aangenomen bij het familiebedrijf Vermeulen.

"Ik moest in het hout beginnen maar zou snel overgeplaatst worden naar de metaalafdeling." Het duurde wat langer maar na een half jaar vond hij zijn draai in de metalen trappen.

Wedstrijdje

"Ik was een CO2-lasser maar in de fabriek werd nog elektrisch gelast. Wil Vermeulen (van het familiebedrijf) wilde er niet aan maar toen hebben we een wedstrijdje gehouden en ging hij toch overstag. Vanaf die tijd zijn de CO2 apparaten geïntroduceerd en ging de capaciteit omhoog."

Van Wijk ambieerde geen baan als leidinggevende. "Ze wilden mij voorman maken maar dat is niks voor mij. Ik bleef liever in de werkplaats."