Wijk Centrum-Oost in Etten-Leur doet mee aan Burendag

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Zundert gaat voor verfijning van regie over woningbouw De gemeente Zundert wil een duurzame verankering van de leefbaarheid in de verschillende dorpskernen van de gemeente. Dat is de gedachte achter de inmiddels door de raad unaniem vastgestelde Woonvisie 2.0.