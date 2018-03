Benefietconcert voor Bibi brengt ruim 3.500 euro op

De avond was het gevolg van de rampzalige woonomstandigheden in een bouwvallige caravan op camping Fort Oranje in Rijsbergen, goedwillende medemensen, veel publiciteit en tot slot als goed einde een huurwoning in Zundert.

Maar de inrichting daarvan kost geld en dat heeft de 76-jarige accordeonspeler en inmiddels bekende Nederlander niet. De opbrengst van het benefietconcert, georganiseerd door Manfred en Sharona Jongenelis, is bedoeld om de man na alle ellende weer op pad te helpen.

Korporaal kwam elf jaar geleden op camping Fort Oranje in Rijsbergen terecht. De camping verpauperde na wisseling van eigenaar snel. De oude caravan van Korporaal werd onbewoonbaar, de huur van de staanplaats liep op en geplaagd door schulden werd het rondkomen van een AOW uitkering moeilijk.

Zijn steun en toeverlaat werd de Etten-Leurse Wilma Hermans die hij bij toeval ontmoette op een terras en waarmee hij aan de praat raakte. Zij kreeg het echter niet voor elkaar om iets aan zijn ellendige situatie te verbeteren.

Onhoudbaar

De nodige publiciteit, onder andere bij de tv-serie over Fort Oranje bij SBS6, zette een en ander wel in gang. Op 16 januari werd Bibi door de wijkagent en de GGD uit zijn caravan gehaald vanwege de onhoudbare situatie. Na nog wat omzwervingen was een huurhuis in Zundert een feit. De inrichting van dat huis was wel voor rekening van de huurder en die centjes waren er niet. Bovendien waren daar nog die schulden.

Manfred Jongenelis, zelf vooral bekend om zijn virtuositeit op de accordeon, was op bezoek bij Bibi tijdens de housewarming party die Wilma Hermans organiseerde. Hij hoorde de problemen aan en dacht: 'Hier moet ik iets aan doen.'

Feestje

Maar liefst 220 bezoekers waren zondagmiddag in Etten-Leur aanwezig om te genieten van de belangeloze optredens van een keur aan artiesten, waaronder organisator Manfred Jongenelis zelf. Bibi, die al sinds zijn kinderjaren accordeon speelt, nam uiteraard ook plaats op het podium. De bezoekers kregen een cd overhandigd met accordeonmuziek van ‘Bibi de Portier.’

Verder verleenden diverse bedrijven hun medewerking. Naast de opbrengst van de entreekaarten werd er veel gedoneerd. Jongenelis: "Een bedrijfje had zelfs duizend euro opgehaald." De totale opbrengst bedroeg ruim 3.500 euro.