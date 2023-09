Oud brood opbakken en banaan in de vriezer: zo gooi je minder eten weg

De meeste mensen streven ernaar dat alle etenswaren uit het boodschappenmandje uiteindelijk in hun maag verdwijnen. Toch lukt dat niet altijd. Vooral brood belandt regelmatig in de prullenbak. Hoe kunnen we minder eten weggooien?

"Brood staat echt al jaren op nummer één in Nederland" weet Lilou van Lieshout van het Voedingscentrum. Voor Van Lieshout ligt de grootste uitdaging in fruit. Daarom doet ze aan "fruitmanagement" door een deel van het fruit in de koelkast te leggen. Appels, kiwi's en peren kunnen daar bijvoorbeeld goed in. De rest legt ze goed zichtbaar in de fruitschaal.

We vroegen ook tips aan onze lezers.

Stop het in de vriezer

Veel lezers raden aan om eten in te vriezen. Daar kan meer in dan je denkt. Van restjes stamppot tot kruiden. En van gember en knoflook tot bananen. Gember en knoflook zijn blijkbaar ook makkelijker te raspen als ze uit de vriezer komen.

Bij bananen is het belangrijk om deze zonder schil in de vriezer te stoppen. Het is handig om de bananen vast in stukjes te snijden. Zo kunnen ze daarna makkelijk in een smoothie of in de yoghurt. Ook het product dat we het meest verspillen kan goed in de vriezer: brood. Door brood in porties in te vriezen, hoef je nooit meer een sneetje weg te gooien.

"Wij hebben regelmatig een portie van het avondeten over", zegt een lezer. "Meestal vries ik die in. Soms breng ik mijn oudere overbuurvrouw een bordje eten. Als er voldoende porties in de vriezer liggen lassen we een 'restjesdag' in." Meerdere lezers delen de tip om een kliekjesdag in te voeren.

Restjes op een creatieve manier gebruiken

Verschillende lezers raden aan om restjes op een creatieve manier te gebruiken. Zo raspt Jelle_0546ca8f alle overgebleven kaas. "In de vriezer staat een bakje waar al die restjes in gaan, allemaal door elkaar. Daar maken we vervolgens heerlijke tosti's mee, een kaassaus of ze gaan over de pizza en de pasta."

Een andere lezer weekt brood in gesmolten kruidenboter en bakt het dan krokant. Dan "is het heerlijk bij de borrel of bij de soep". Brabantia1 maakt paneermeel van oud brood. "Veel lekkerder en het blijft maanden goed. Oud brood kun je ook roosteren."

Uhmm_evendenken vouwt aan het eind van de week bladerdeeg om de kliekjes. "Alles kan erin, ook eieren en sla. Twintig minuten in de oven. Dan heb je tien bladerdeeghapjes en die kan je ook nog invriezen als je ze niet opeet."

De houdbaarheidsdatum is niet heilig, tenzij…

Volgens Van Lieshout gaat het ook weleens mis met de houdbaarheidsdatum. Zo is er een verschil tussen "ten minste houdbaar tot" en "te gebruiken tot". Producten waarop "ten minste houdbaar tot" staat, zijn vaak veel langer houdbaar.

Zo kan pasta wel een jaar na datum nog goed zijn. Ook bij zuivelproducten is het belangrijk om goed te kijken, ruiken en proeven. "Als yoghurt een week over de datum is, maar nog goed ruikt, smaakt en er goed uitziet, dan kun je het nog eten." Verschillende lezers weten dit ook. "Houdbaarheidsdata op verpakkingen zijn rekbaar", zegt Ziggy777 bijvoorbeeld.

Maar voedselverspillingexpert Van Lieshout waarschuwt ook. Producten waarop "te gebruiken tot" staat, moet je écht niet meer eten na de datum. Bij vlees en verse vis is namelijk niet altijd te zien of ruiken of er ziekteverwekkers op zitten. Je kan vis en vlees nog wel op de houdbaarheidsdatum invriezen.

Minder opscheppen en bord leegeten

Veel lezers vinden dat je vooral je bord moet leegeten. Dat kan natuurlijk ongezond zijn als je daardoor te veel eet. Daarom raadt Van Lieshout aan om vooral niet te veel op te scheppen. Alles wat nog in de pan zit, kan daarna makkelijker de vriezer in of verwerkt worden in een ander gerecht.

Over boodschappen doen zijn lezers verdeeld. De ene lezer vindt het juist handig om vaker dan één keer per week naar de supermarkt te gaan. De andere lezer doet juist weekboodschappen om impulsaankopen te voorkomen. Sommige lezers koken in één keer grote porties waarbij ze direct een deel invriezen.

Sommige lezers geven restjes aan de kippen, varkens of vogels. Het Voedingscentrum ziet dat nog steeds als voedselverspilling, omdat eten voor mensen aan strengere eisen moet voldoen dan eten voor dieren. Maar als mensen het niet meer kunnen eten, dan is een dier in elk geval een betere bestemming dan de prullenbak.

Voedselverspilling in Nederland "We verspillen 33,4 kilo per persoon per jaar gemiddeld", weet Van Lieshout. Het Voedingscentrum meet sinds 2010 jaarlijks hoeveel voedsel we verspillen. We doen het al een stuk beter dan jaren geleden, maar de daling is de laatste jaren minder sterk.

Niet alleen de verantwoordelijkheid van de consument

"De consument is niet alleen verantwoordelijk voor die laatste stap", benadrukt Van Lieshout. Zo kunnen supermarkten bijvoorbeeld kleinere porties aanbieden of duidelijkere informatie geven over de houdbaarheid.