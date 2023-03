NU+ Nú beginnen met je moestuin: 'Moeilijk is het niet, maar gaat niet vanzelf'

Groenten zijn duur en zaaien is leuk. Daarom laden veel mensen in maart enthousiast hun tuincentrumkar vol zaden, kweekbakjes en aarde. Wil je een moestuintje waar je zelf uit kunt oogsten? Dat is niet moeilijk, maar het gaat niet vanzelf, zegt Marieke Dekker van IVN Natuureducatie. Dit zijn veelgemaakte fouten én gouden tips.

Een tegel uit de grond rukken, zaadjes in de grond gooien en hopen dat je daar even later sla uit kunt eten: dat is een onrealistische verwachting. Kweek naast plantjes vooral ook geduld, zeggen deze experts. Dan kun je straks echt je eigen groenten eten zonder al te veel moeite.

1. Compost, geen potgrond

Het begint allemaal bij je bodem, zegt Dekker. Ze is moestuinexpert bij IVN Natuureducatie en leidt ervaren moestuinders op tot moestuincoach.

"Je grond moet levend en organisch zijn, zodat planten er kunnen wortelen en voldoende water en voeding uit de bodem kunnen halen. Koop geen zakken potgrond (die zijn voor in potten), maar begin met compost. Meng die met je bodem, dan heb je al een betere basis."

Heb je een klein stukje grond, zet dan in op bladgroenten als snijbiet, sla en spinazie en kruiden zoals peterselie en oregano.

Kim Nelissen, Moesmeisje

2. Lees het zakje

Lees wat er op het zadenzakje staat: een logische tip die echt niet overbodig is om te herhalen, zegt Dekker. Elk zaadje heeft zijn eigen tempo om te groeien en zijn eigen tijd om te ontkiemen.

"Beginners zijn vaak zo enthousiast dat ze snel veel succes willen. Bijvoorbeeld door heel veel zaadjes op dezelfde plek in de grond te planten, terwijl op het zakje staat dat er 10 centimeter tussen moet."

"Hou je ook aan de data op het zakje: een tomaat kun je nu niet buiten zaaien. En te vroeg binnen in een potje op de verwarming ook niet. Misschien ontkiemt de plant binnen wel, maar dan zit je maanden met een lange, slappe plant in je vensterbank die het straks buiten niet overleeft omdat-ie gevoelig is voor ziektes. Als enthousiaste beginner wil je graag snel resultaat, maar je moet toch geduld hebben."

Verdiep je kort in de plant die je wil zaaien, vult Kim Nelissen aan. Zij heeft zelf een moestuin en adviseert en inspireert anderen met haar bedrijf Moesmeisje. "Elke groente heeft weer een andere behoefte. Peultjes willen helemaal geen mest, kolen wel. Kijk op YouTube, lees een moestuinblog, check even wat jouw groente wil."

Biologische knoflookteentjes kun je nu nog in de volle grond zetten.

Kim Nelissen, Moesmeisje

3. Deze planten kun je nu al buiten zaaien

Spinaziezaad kan al in de grond. Rode biet, raapstelen, peultjes, erwtjes, sugarsnaps, snijbiet, rucola, wortels en radijsjes ook, zeggen de moestuinexperts.

Heb je een klein stukje grond, zet dan in op bladgroenten als snijbiet, sla en spinazie en kruiden zoals peterselie en oregano, zegt Nelissen. Die kun je snel oogsten en ze blijven doorgroeien. Palmkool blijft lang blad geven en ook biologische knoflookteentjes kun je nu nog in de volle grond zetten.

Wortels zijn niet de ideale groenten voor beginners, zegt Dekker. Het duurt een paar weken voordat er iets boven de grond komt en het loof is lastig te onderscheiden van onkruid.

Als je met kinderen wil tuinieren, is het leuk om nu peultjes, erwtjes en sugarsnaps te zaaien. De zaden zijn groot genoeg om ze goed te kunnen zien. Kinderen kunnen hun vinger in de grond steken en het zaadje in het gat laten vallen. Radijsjes gaan ook goed, beter dan wortels. De pittige smaak is ook een leuke beleving voor kinderen, al vinden ze ze misschien niet heel lekker, zegt Dekker.

5. Recycle om het echt rendabel te maken

Een krop sla kost 2 euro, een zakje slazaad met tweehonderd zaadjes ook. Die rekensom is dus snel gemaakt, zegt Dekker. Het wordt gauw duurder met alle voorzaaibakjes, mest en broeikasjes die je erbij koopt. Zaai dus in lege wc-rolletjes of in lege yoghurtpakken, tipt Nelissen. Ook kun je oude champignondozen gebruiken met hun deksels als broeikasje.

En zaai vooral kruiden, zegt Nelissen. "Bij de supermarkt betaal je zo 1,5 euro voor een bosje peterselie of oregano. Als je het van je eigen plant afknipt, groeit het vanzelf weer aan."

Zaadjes die je zelf uit je planten oogst kun je weer ruilen met andere moestuinders, bijvoorbeeld via Facebook, Instagram of de volkstuinvereniging.