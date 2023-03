Beter een groentefrietje bij de Mac? 'Nee, je bent niet gezond bezig'

Franse fastfoodfanaten krijgen sinds deze week geen Franse frietjes meer bij een Big Mac , maar een bakje gefrituurde biet, pastinaak en wortel. Een gouden trio, zegt de Franse McDonald's. Maakt het uit of je gefrituurde aardappel of gefrituurde groente eet?

Een groentefrietje is nog altijd een gefrituurd product, verzuchten Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum, en gezondheidswetenschapper en kok Lotte Vermeer. En frituren is een bereidingswijze die elk gezond product onmiddellijk uit de Schijf van Vijf knikkert en degradeert tot B-keuze.

Bij frituren wordt zo veel vet toegevoegd aan een van oorsprong gezond product, dat het ongeveer drie keer zo veel calorieën bevat. Bovendien wordt er vaak ruimschoots zout toegevoegd.

Een wortelfrietje bevat zo veel vocht, dat je het eerst nog met een zetmeelcoating moet bewerken om het goed te kunnen frituren.

Lotte Vermeer, gezondheidswetenschapper en kok

Vermeer: "Een bietje kun je een gezonder product noemen dan een aardappel: het bevat meer ijzer dan een aardappel en haalt weer andere mineralen uit de grond. Een aardappel bevat vrij veel zetmeel, wat ervoor zorgt dat-ie calorierijker is. En dat maakt 'm makkelijker om te frituren. Een wortelfrietje bevat zo veel vocht, dat je het eerst nog met een zetmeelcoating moet bewerken om het goed te kunnen frituren. Anders blijft het slap, net als de zoete aardappelfriet."

Ja, een biet, pastinaak of wortel ongefrituurd in je mond stoppen is gezond, zegt ook voedingsdeskundige Groenenberg. Dat geldt ook voor een gekookte aardappel. Die beschikt over vezels, vitaminen en mineralen als ijzer, calcium en kalium.

"Maar bereid je alles in de frituurpan, dan maakt het niet zo veel meer uit of het om aardappel of groente gaat. Net als groentechips: dat zijn ook gewoon chips. Die hebben weinig meer met groente te maken."

Naar de McDonald's voor een vette hap

Hoeveel vitaminen je exact verliest door het frituurproces is lastig te zeggen, zegt Groenenberg. Dat is afhankelijk van veel factoren: hoe vers het product is, hoelang geleden de aardappel geschild en in stukjes gesneden is, en of het product in het donker of licht en op lage temperatuur of op kamertemperatuur bewaard is.

"Door het te frituren is het aantal vitaminen en mineralen per calorie sowieso veel kleiner dan wanneer je het kookt of bakt. Het is niet langer een gezond product. Maar daarvoor ga je meestal ook niet naar de McDonald's."

Een risico is dat mensen die zich nu elke dag volstoppen met die groentefrietjes denken dat ze goed bezig zijn: groentefriet is ook gewoon friet.

Iris Groenenberg, Voedingscentrum

Het leuke van de groentefrietjes van McDonald's is dat ze wel zorgen voor variatie in het dieet, dat bij sommigen misschien erg eenzijdig is, zegt Vermeer. Ze laten klanten kennismaken met groenten die ze anders niet eten. "Misschien inspireert dat mensen om in de supermarkt ook eens een pastinaak te kopen en te bereiden. Of een andere knol, zoals de schorseneer of aardpeer. Dat zou winst zijn."

Groenenberg: "Dat zou een mooi effect zijn. Een risico is wel dat mensen die zich nu elke dag volstoppen met die groentefrietjes denken dat ze goed bezig zijn: groentefriet is ook gewoon friet. Maar af en toe een groentefrietje kan natuurlijk prima."

Dat zeggen ook de Franse marketeers bij McDonald's: ze willen de klant nieuwe smaken aanbieden, nieuwsgierigheid aanwakkeren én laten zien welke geweldige producten er nog meer op het Franse land groeien.