Kun je de schil van een avocado of banaan opeten of beter niet?

Is het nodig om een appel te schillen? En kun je de schil van een meloen of avocado eten? Het Voedingscentrum krijg veel vragen over hoe het zit met de schil van vruchten. Daarom heeft het instituut nu een handig overzicht van adviezen.

Nu de prijzen stijgen én meer mensen voedselverspilling willen tegengaan, staan schillen online in de belangstelling. Op sociale media zijn veel tips te vinden over het eten van bananenschillen, kiwischillen en zelfs meloenschillen.

Toch moet je uitkijken, vindt het Voedingscentrum. "We kregen signalen dat meer consumenten schillen eten", vertelt Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum. "Nu is het bij heel veel fruit, zoals een appel of een peer, een prima idee. Maar niet alle schillen kun je eten. Voor een aantal raden we dat af."

De schil van bijvoorbeeld bananen en kiwi's kun je beter niet opeten, zegt Van der Vossen. "Op fruit kunnen resten van bestrijdingsmiddelen zitten. Daar is in Nederland wetgeving voor. Per fruitsoort is vastgesteld hoeveel resten er maximaal op mogen zitten. Bij fruit als appels, peren en druiven gaat men uit van het eten met schil. Bij banaan en kiwi wordt er in de wet van uitgegaan dat je de schil niet eet."

Ziek word je heus niet na het eten van één kiwischil, maar het Voedingscentrum raadt af om dat altijd te doen. "Het is een richtlijn en het kan zijn dat producenten afwijken, maar omdat het maximum bij sommige fruitsoorten hoger ligt, is de kans reëel dat er meer bestrijdingsmiddelen op te vinden zijn."

De meeste voedingsstoffen en vezels zitten op en net onder de schil.

Het is een ander verhaal bij biologisch geteelde fruitsoorten. Bij de teelt gebruiken producenten bij dat fruit veel minder bestrijdingsmiddelen. Als ze wel gebruikt worden, dan zijn het middelen van natuurlijke oorsprong. Dat fruit kun je dus ook eten met schil.

Voor veel fruitsoorten is het overigens altijd goed om ze met schil te eten als dat kan. "De meeste voedingsstoffen en vezels zitten op en net onder de schil", weet de expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum.

Hoe zit het met de schil van dit fruit?

Ananas: de schil van de ananas is slecht verteerbaar. Daar kun je buikklachten van krijgen. Voor de resten van bestrijdingsmiddelen word ervan uitgegaan dat je de ananasschil niet eet.

de schil van de ananas is slecht verteerbaar. Daar kun je buikklachten van krijgen. Voor de resten van bestrijdingsmiddelen word ervan uitgegaan dat je de ananasschil niet eet. Avocado: de schil van een avocado is niet eetbaar. Niet alleen omdat die heel hard en slecht verteerbaar is, maar ook omdat bij avocado de schil niet is meegenomen in de wet voor resten van bestrijdingsmiddelen.

de schil van een avocado is niet eetbaar. Niet alleen omdat die heel hard en slecht verteerbaar is, maar ook omdat bij avocado de schil niet is meegenomen in de wet voor resten van bestrijdingsmiddelen. Banaan: een bananenschil is bitter en geeft een stroef gevoel in de mond. De wet gaat ervan uit dat je de bananenschil niet eet.

Citroen: citroenschil is eetbaar. Je kunt het beste kiezen voor biologische citroenen, omdat daarvoor geen of maar beperkt bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

citroenschil is eetbaar. Je kunt het beste kiezen voor biologische citroenen, omdat daarvoor geen of maar beperkt bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Kiwi: de meeste mensen eten de harige, harde schil niet. Eén keer een kiwi met schil eten is niet gelijk een probleem.

de meeste mensen eten de harige, harde schil niet. Eén keer een kiwi met schil eten is niet gelijk een probleem. Mango: mangoschillen zijn stug en bitter van smaak. In de schil van een mango zit het stofje urushiol. Dat kan een allergische reactie veroorzaken. De wet gaat ervan uit dat je de schil niet eet.

mangoschillen zijn stug en bitter van smaak. In de schil van een mango zit het stofje urushiol. Dat kan een allergische reactie veroorzaken. De wet gaat ervan uit dat je de schil niet eet. Passievrucht: de schil is niet eetbaar. Die is hard en leerachtig. De schil is niet meegenomen in de wet over resten van bestrijdingsmiddelen. Bij grote hoeveelheden kun je buikklachten krijgen en misselijk worden.

Sinaasappelschil, mandarijn en grapefruit: de schillen van citrusvruchten zijn eetbaar. Op biologische soorten is de kans op bestrijdingsmiddelen het kleinst. De schil is vrij taai, dus daarom is raspen of fijnsnijden aan te raden.

de schillen van citrusvruchten zijn eetbaar. Op biologische soorten is de kans op bestrijdingsmiddelen het kleinst. De schil is vrij taai, dus daarom is raspen of fijnsnijden aan te raden. Vijgenschil: van verse vijgen is de schil lekker zacht en dus goed te eten. Als vijgen wat ouder zijn, is de schil harder en moeilijker te verteren. Schadelijk voor de gezondheid is de schil niet.

van verse vijgen is de schil lekker zacht en dus goed te eten. Als vijgen wat ouder zijn, is de schil harder en moeilijker te verteren. Schadelijk voor de gezondheid is de schil niet. Watermeloen: de groene schil van een watermeloen is heel hard en lastig verteerbaar. De wet gaat er ook bij meloen van uit dat je de schil niet eet.

