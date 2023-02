'Tinder voor voedingsadvies' koppelt je aan diëtist of gewichtsconsulent

Veel mensen willen gezonder leven. Maar hoe vind je iemand die je verder kan helpen? Er is nu een platform dat je helpt een diëtist, gewichtsconsulent of voedingscoach te vinden. Is dat een goed initiatief? NU.nl vroeg het twee onafhankelijke voedingswetenschappers.

Voor hulp bij gezonder eten kon je vroeger alleen naar een diëtist. Nu zijn er ook voedingsdeskundigen, gewichtsconsulenten en leefstijlcoaches, schetst Marjolein Visser, voedingswetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Daardoor is er een soort wildgroei ontstaan met allerlei soorten opleidingen waarbij je iets over voeding leert."

Door dat grote aanbod weten consumenten ook niet meer bij wie ze moeten aankloppen, zo blijkt. Het platform Gezondeten.nl ondervroeg vorig jaar 1.161 Nederlanders die belangstelling hebben voor gezond leven. Een groot deel van hen (70 procent) zou moeite hebben de juiste voedingsexpert te vinden. En als ze dan iemand hebben gevonden, dan sluit de aanpak van hun diëtist, voedingsdeskundige, gewichtsconsulent of leefstijlcoach lang niet altijd aan bij hun vraag.

Andersom hebben de experts juist moeite om hun doelgroep te vinden. "Voedingsexperts hebben vaak moeite om een constante stroom aan nieuwe klanten te genereren, waardoor ze genoegen moeten nemen met klanten die niet helemaal aansluiten op hun specialisatie", verklaart Martijn Pothof, initiatiefnemer van Gezondeten.nl.

Zoekmachine voor voedseladvies

Een nieuwe gratis zoekmachine brengt vraag en aanbod bij elkaar - noem haar het Tinder voor voedseladvies. "Consumenten geven hun doelen en de gewenste begeleidingsaanpak aan. Afhankelijk van de wensen en behoeften kijken we welke voedingsexperts het best passen", zegt Pothof.

Hoewel deze tool een goed hulpmiddel kan zijn, benadrukt voedingswetenschapper Visser dat je hier bij complexere vraagstukken mee moet oppassen. "Een diabeet die wil afvallen en daarnaast veganistisch eet, heeft een diëtist nodig. Die heeft als enige de inhoudelijke kennis hierover. Maar als je dit invoert, komen naast vier diëtisten ook een voedingsdeskundige, vier gewichtsconsulenten en een leefstijlcoach uit de tool gerold. Dat algoritme mag wat mij betreft wel wat strenger."

"Omdat veel mensen het verschil tussen al die soorten voedingsexperts niet kennen, kan ik me ook voorstellen dat ze geen idee hebben voor wie ze uiteindelijk moeten gaan. Daardoor is de match misschien niet optimaal", zegt Nicole de Roos, voedingswetenschapper aan Wageningen University & Research.

Verschil tussen diëtist en gewichtsconsulent

Er is namelijk nogal wat verschil tussen de verschillende experts. "Een diëtist focust zich vooral op voeding en het effect daarvan op het lichaam", legt Roos uit. "Met complexere problemen op het gebied van voeding kun je daar dus het best terecht. Gaat het je puur en alleen om afvallen, dan kan je prima naar een gewichtsconsulent. Je gaat naar een leefstijlcoach als je bijvoorbeeld veel stress ervaart en daardoor in een soort vicieuze cirkel van slecht eten en slecht slapen terechtkomt. Die ontrafelt waar het probleem vandaan komt."

Het koppelen kan nog beter, vindt Roos. Mensen die zich afzetten tegen reguliere geneeskunde zouden dit moeten kunnen aangeven. "Zij willen bevestiging van hun eigen ideeën en voelen zich daardoor beter gehoord door een voedingsdeskundige of een orthomoleculair therapeut."

Een diëtist heeft een specifieke opleiding gedaan en moet zich blijven bijscholen, dus daar zit je nooit fout.

Nicole de Roos, voedingswetenschapper

Pothof onderstreept dat de aangesloten experts zijn gescreend. "Kwaliteit is belangrijk, de consument moet door een kundig iemand worden begeleid. De tool geeft uiteindelijk de beste match; dat is de bovenste voedingsexpert in de resultatenlijst. Als die aan alle wensen en behoeften voldoet, krijg je een 100 procentscore. Alles daaronder krijgt een lager percentage." De scores gaan uit van de wensen en behoeften, maar ook van de regio waar je woont.

Stel kritische vragen om erachter te komen of je met de juiste expert aan de slag gaat. De Consumentenbond heeft een aantal van dit soort vragen op een rij gezet. Ga niet klakkeloos met de eerste de beste in zee, adviseert Visser. "Een gewichtsconsulent is niet per definitie net zo goed als een diëtist, zeker bij complexe gevallen. Een diëtist heeft een specifieke opleiding gedaan en moet zich blijven bijscholen, dus daar zit je nooit fout. Maar ga je toch liever naar een gewichtsconsulent, kies dan in ieder geval voor een goede consulent."

