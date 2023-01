Eieren weer in prijs gestegen en bezuinigen is lastig

Eieren zijn - net als veel andere boodschappen - flink in prijs gestegen. En er is niet een heel makkelijke manier om op eieren te bezuinigen. Hoe zit dat?

Voor de jaartelling was het goud, vorige eeuw was het cash en nu zijn het aantal eieren dat je kunt kopen het kenmerk van je fortuin. En kippen zijn nu zo chic, dat ze zich Gucci-tassen kunnen veroorloven. In de Verenigde Staten regent het grappen over dure eieren.

Allemaal uit frustratie, want de prijs van een doosje eieren is in Amerika enorm gestegen. New York Times meldde deze week zelfs dat mensen proberen eieren uit Mexico te smokkelen.

De prijs ging ook bij ons omhoog afgelopen jaren. Dat kwam door de vogelgriep die het aanbod kleiner maakte zonder dat de vraag naar eieren afnam. Ook namen de kosten voor de productie toe, bijvoorbeeld door hogere kosten van het voer. "Vanaf april vorig jaar zijn mensen meer voor eieren gaan betalen, tussen de 10 en 20 procent meer in vergelijking met het jaar ervoor", zegt Norman Buysse van onderzoeksbureau GfK.

Een ei kun je soms vervangen door een banaan of appelmoes. Maar dat schiet niet echt op, want die producten zijn ook niet gratis.

Minke van Kuijen, bespaarexpert

Een eitje kost tussen de 10 en 12 cent om te produceren volgens Universiteit Wageningen. Toch betaal je voor dat eitje in de winkel soms bijna drie keer zoveel. Dat komt doordat de supermarkten weten dat hun klanten ze toch wel kopen, zei Peter van Horne, econoom pluimveehouderij aan de Wageningen University & Research onlangs tegen AD.

Die stijging zie je terug in de cijfers van het CBS. Sinds 2015 is een ei 65 procent duurder geworden. Toch is Nederland niet het land met de duurste eieren. Zwitserland ging volgens de site GlobalProductPrices in december op kop met een gemiddelde prijs van omgerekend 7,31 euro voor een doos van 12. De VS staat op nummer 7 in deze lijst van 91 landen met een prijs van 4,37 euro. Nederland eindigt ver daarachter op plaats 32 met 3,26 euro gemiddeld.

Dat wij minder betalen dan veel andere landen komt ook omdat we zelf een groot eierenland zijn. Samen met zuivel zijn eieren goed voor een exportwaarde van 11,9 miljard euro, zo meldde de Universiteit Wageningen eerder deze week. Zuivel en eieren klommen in 2021 van plek drie naar de top van de belangrijkste producten voor ons land.

Valt er nog wat te bezuinigen op eieren? Niet in de aanbieding of in elk geval amper, blijkt uit de woorden van Norman Buysse van GfK. Gemiddelde wordt zo'n 22 procent van de artikelen in de supermarkt met korting verkocht. Maar sommige voedingsmiddelen zijn vaker een actieproduct dan andere. "Eieren zien we veel minder dan gemiddeld in prijspromotie. Slechts 6 procent van alle eieren wordt in promotie verkocht."

Besparen op eieren, kan dat?

Wat je wél kunt doen is keuzes maken, zegt bespaarexpert Minke van Kuijen, bekend als Gierige Gerda. "Eieren zijn er in allerlei prijzen, de goedkoopste zijn 23 cent volgens mij. Die eieren zijn alleen niet 'diervriendelijk'." Als je daar wel belang aan hecht, zijn de eieren van Kipster bij Lidl een goede optie, vindt Van Kuijen. "Deze kosten 1,99 euro voor zes. Vergelijkbare eieren van het merk Blije Kip zijn bij andere winkels dubbel zo duur."

Je kunt in de keuken in plaats van eieren ook wel banaan of appelmoes gebruiken als het gaat om een zoet gerecht, aldus Gierige Gerda. "Maar dat zal in euro's niet veel schelen. Bananen en appelmoes zijn ook niet gratis. En vaak hebben die recepten weer meer met vegan of gezondheid te maken waardoor andere ingrediënten duurder zijn."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen