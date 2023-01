Kaviaar op je friet en veel cocktails: dit zijn de horecatrends van dit jaar

Dit jaar willen we vaker plantaardig als we uit eten gaan. Betaalbaar is prettig, maar ook cocktails en kaviaar zijn in trek. Dat vertellen foodtrendwatchers Gijsbregt Brouwer en Iris Kranenburg. Verder eten we graag bij ketens én luxe restaurants, en maakt na de restobar het clubstaurant zijn opkomst.

We laten in de horeca nog niet massaal het biefstukje links liggen, maar het is een feit dat - zeker in de stad - de vraag naar veganistisch en vegetarisch toeneemt. "De kwaliteit ervan neemt inmiddels enorm toe", zegt foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer. "Plantaardig stoofvlees bij loaded fries bijvoorbeeld is bijna niet van vlees te onderscheiden."

Verder nemen vraag en aanbod van luxeproducten toe. Terug van weggeweest is de kaviaar. "Vroeger zag je dat alleen in een sterrenrestaurant, nu is het opeens 'overal'. Op friet, dumplings, groente en chips", vertelt Brouwer. Op dit moment is er veel kweekkaviaar. Er is daarom meer beschikbaar, maar de eitjes van de steur zijn nog altijd niet goedkoop. "Ook veganvarianten of zalm- of haringeitjes zie je steeds vaker op je bord. Deze zijn betaalbaarder."

Er is behoefte aan fast casual, betaalbare luxe.

Iris Kranenburg, hoofdredacteur Entree Magazine

Qua drank blijven cocktails populair. "Tegenwoordig heeft bijna iedere horecazaak een redelijk uitgebreide cocktailkaart", zegt Iris Kranenburg, hoofdredacteur van Entree Magazine. "De kwaliteit is steeds beter. Wel zijn het vaker snelle kant-en-klare cocktails of zelfs cocktails uit de tap. Gasten hebben geld over voor een goede cocktail, met of zonder alcohol."

Pornstar martini onverminderd populair

Dranktrends zijn lastig te voorspellen, maar wat wordt de nieuwe gin-tonic? De espresso martini en pornstar martini zijn mateloos populair en dat blijft volgens Kranenburg voorlopig zo. Brouwer verwacht niet dat er snel een drankje komt dat de gin-tonic kan evenaren, maar sake is wel echt een trend. "De rijstwijn staat tegenwoordig niet alleen bij de dure japanner, maar ook bij de natuurwijnbar en hippe restaurants op de kaart", zegt hij.

Ook waar we eten is aan trends onderhevig. Zo breiden restaurantketens zoals Loetje en De Beren steeds verder uit. "Doordat ze zo groot zijn, kunnen ze investeren in efficiëntie. Er is behoefte aan fast casual, betaalbare luxe. Je weet wat je krijgt en de kwaliteit is constant, ongeacht het filiaal waar je heen gaat", legt Kranenburg uit. "Anderzijds draaien ook restaurants uit het hoge segment momenteel topomzetten."

Bekende merken krijgen eigen restaurants

Verder gaan bekende merken zich met de horeca bemoeien. In het buitenland zien we dit al vaker. Denk aan Prada, Armani en Versace die eigen restaurants en hotels hebben. Kranenburg: "Die trend gaat doorzetten en komt ook naar Nederland. Er bestaan al een aantal concepten. Denk aan House of Rituals in Amsterdam, een winkel met daarin een restaurant met de look-and-feel van het merk, en Tony's Chocolonely Chocolate Bar in Amsterdam."

Volgens Brouwer was 2022 het jaar van de restobar, een kruising tussen een restaurant en een bar. Dit jaar verwacht hij veel van het clubstaurant, een kruising tussen een restaurant en een club. "Dat concept bestaat al langer, denk aan een fles bubbels met daarbij sushi. Dit jaar zul je ook echt goed kunnen eten in een aantal clubs."

