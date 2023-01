Kaas is gezonder dan je denkt, maar 30+ blijft het advies

Kaas bevat goede stoffen, maar volvette kaas bevat ook veel verzadigd vet en oude kaas is vaak aan de zoute kant. Daarom staat in de Schijf van Vijf alleen de minder vette 30+-kaas. Nieuwe onderzoeken stellen kaas in een ander licht.

Kaasfans die onlangs een artikel over kaas van The Washington Post lazen, konden hun hart ophalen. Je hoeft je volgens de krant niet meer schuldig te voelen als je geniet van een stuk brie, Goudse kaas of blauwaderkaas.

De onderzoeken die het vooraanstaande Amerikaanse nieuwsmedium aanhaalt, lijken alle reden te geven om naar de koelkast te rennen. Het eten van kaas - ook de vette soorten - zorgt er namelijk niet per se voor dat je aankomt.

Ook zou het zuivelproduct het risico op diabetes of hartziekten niet vergroten. Er zijn zelfs aanwijzingen dat kaas je juist beschermt tegen die ziekten.

Wat doet het verzadigd vet in je lichaam?

En dat ongezonde verzadigde vet waar veel kazen bekend om zijn? Hoewel beide producten veel verzadigd vet bevatten, blijkt kaas volgens een onderzoek dat de krant aanhaalt een andere uitwerking op het lichaam te hebben dan boter.

Hoe hoger het getal voor de plus, hoe hoger het vetpercentage.

Tara Eikenaar, Voedingscentrum

In het onderzoek met 164 proefpersonen bleek boter de bloeddruk te verhogen, maar kaas in veel mindere mate. Een van de oorzaken kan zijn dat bij het maken kaas vitamine K kan ontstaan. Die vitamine helpt bloedproppen voorkomen en is goed voor botten en bloedvaten.

Rijpere kazen hebben bovendien het voordeel dat ze goede bacteriën bevatten. Die bieden bescherming tegen ziekten. Zelfs wie lactose-intolerantie heeft, kan kaas vaak wel aan, zeggen de experts in het artikel.

Advies om vooral 30+-kaas te eten

Toch blijft het Voedingscentrum adviseren vooral minder vette kazen te eten. Dat zijn kazen waarop 10+, 20+ of 30+ vermeld staat. Dat plusteken staat voor het vetgehalte. "Het gaat om het percentage vet van de droge stof", legt Tara Eikenaar van het Voedingscentrum uit. "Dus de kaas zonder het vocht erin. Hoe hoger het getal voor de plus, hoe hoger het vetpercentage."

Jongere kazen bevatten meer vocht, terwijl rijpere kazen droger zijn. Dat maakt voor het vetpercentage niet uit, omdat die berekening uitgaat van de droge stof. In deze tabel van het Voedingscentrum zie je precies hoeveel vet er zit in de kaas in jouw koelkast, of dat nou brie, smeerkaas, Edammer, Goudse kaas of hüttenkäse is.

Hoeveel zout zit er in je kaas?

Voor het zoutgehalte maakt het wel degelijk uit hoelang de kaas heeft gerijpt. Hoe ouder de kaas, hoe zouter die doorgaans is. "Bekijk vooral het etiket", zegt Eikenaar daarover. "Daarop staat het zoutgehalte vermeld." Ook jongere kazen kunnen relatief veel zout bevatten. "Het beste is niet meer dan 2 procent per 100 gram."

Heel kort gesteld: eet een beetje kaas vanwege de voedingswaarde, maar wel de magere varianten vanwege het verzadigde vet. Voor volwassenen is het advies 40 gram per dag (twee plakken). De Schijf van Vijf wordt niet meteen aangepast naar aanleiding van deze bevindingen. Dat gebeurt pas als een grote groep wetenschappers het erover eens is. Dit kan jaren duren.

Ook geitenkazen in de Schijf van Vijf

De gezondste kazen zijn dus de magere soorten. Daar zitten volgens Eikenaar ook geitenkazen tussen. "Er zijn zowel harde 20+- als 30+-geitenkazen die in de Schijf van Vijf staan. Ook als zachte, smeerbare varianten. Je kunt erachter komen welke variant wel en welke niet in de Schijf van Vijf staat, door die in te voeren in de Kies Ik Gezond?-app. Staat hij er niet in, dan krijg je gezondere alternatieven te zien."

Kaas bevat veel goeds, meldt het Voedingscentrum ook op de eigen site. Kaas is rijk aan vitamine A, vitamine B12 en mineralen als calcium, fosfor, magnesium en zink. Kaas is bovendien een bron van vitamine B2 en selenium. Het is een eiwitrijk product.

Maar voor je een flink stuk voor jezelf gaat afsnijden: helaas kun je niet zonder rem gaan eten. Dat zeggen ook de Amerikaanse experts. Tussen de 45 en 100 gram is de maximale aanbevolen hoeveelheid.

