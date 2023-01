Een beetje hennepzaad door je muesli, kan dat kwaad?

Cannabis is vooral bekend van de producten die je high maken, maar je kan hennep ook eten of drinken. Naast wiet kun je van deze plant bijvoorbeeld hennepthee en hennepdrank maken. Zijn die voedingsmiddelen gezond?

Iedereen kent de hennepplant met de puntige bladeren wel. Maar kun je die zomaar door je eten gooien? Nee, daarvoor moeten we eerst een belangrijk onderscheid maken: de planten die gekweekt worden als drug, bevatten tussen de 3 en 20 procent van tetrahydrocannabinol (THC). Dat is de belangrijkste stof waar je high van wordt. Deze planten zijn niet geschikt om te eten.

Máár er is ook legaal geteelde hennep die een veel lager percentage van deze stof bevat: minder dan 0,3 procent. Daar kun je niet high van worden, maar kan dus wel gebruikt worden als voedingsmiddel.

Aan wat voor hennepproducten moeten we dan denken? De bekendste die je kunt eten zijn hennepzaad en hennepzaadolie. Het zaad bevat gezonde stoffen. "Hennepzaad is rijk aan eiwit en omega 3 en 6. Dat zijn goede onverzadigde vetzuren", vertelt Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology bij Wageningen University and Research. "Je kunt ze bijvoorbeeld door je yoghurt doen."

Er zitten gezonde stoffen in, maar hennepzaad is wel veel minder vezelrijk dan lijn- en chiazaad, laat het Voedingscentrum weten. "In het ene zaad zit meer dit, in het andere meer dat. Daarom kun je het beste zaden combineren." Waar het naar smaakt? Hennepzaad heeft een licht nootachtige smaak.

Heeft vezelhennep een kalmerend effect?

Dan de rest van de plant. In de toppen van vezelhennep zit een stofje dat kalmerende eigenschappen heeft: CBD. Deze stof vind je terug in olie, supplementen en thee. Heeft het zin om deze producten te nemen om het kalmerende effect? Witkamp: "Het is niet duidelijk of CBD echt helpt bij bijvoorbeeld in slaap vallen. Maar ik serveer het ook niet af."

In de meeste producten zit een vrij lage dosis CBD. "Bij capsules en olie zit je per dosis tussen de 20 en 50 milligram. Als CBD als medicijn wordt ingezet, wat op dit moment bijvoorbeeld gebeurt bij kinderen met een bijzondere vorm van epilepsie, zit je al gauw boven de 200 milligram", weet Witkamp.

Zet CBD en zo'n plantje op de verpakking en het ziet er interessant en spannend uit.

Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology

In een kopje van deze thee van het merk HMP Distribution zit zelfs maar 1,12 milligram CBD. "We vullen het aan met allerlei rustgevende kruiden", zegt Christian Buitelaar van HMP. "Het is inderdaad geen hoog gehalte, daarom is het ook een toevoeging op je voeding, geen medicijn. Wij geloven zeker dat het helpt bij het slapen." Hennepthee heeft een kruidige, licht bittere smaak.

"Een goede marketingtruc", reageert Witkamp. "Zet er CBD op en zo'n plantje en het ziet er interessant en spannend uit. Ik denk dat er sprake is van een placebo-effect. Maar goed, dat werkt ook." Je kunt de effecten op pijn in de hersenen terugzien op hersenscans, vertelde hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers eerder aan NU.nl.

Kan hennepdrank een vervanger zijn van melk?

Dan is er ook nog hennepdrank, recent op de markt gebracht door HMP Distribution. De drank heeft een beetje zoete en nootachtige smaak. In een interview met ProVeg klinkt het alsof de drank een goed alternatief is voor zuivel, omdat hennep eiwitrijk is. Kun je het inderdaad gebruiken als melkvervanger?

In hennep zit zeker eiwit, zegt Witkamp, maar dat is "minder hoogwaardig dan bijvoorbeeld eiwit uit soja, zuivel of vlees omdat het arm is aan bepaalde aminozuren. Ik zou het daarom niet als als vervanger van melk gebruiken, maar het combineren met bijvoorbeeld sojadrink."

De producent geeft toe dat het niet om hoogwaardig eiwit gaat. "Het is niet met melk te vergelijken. Maar we willen er niet nog meer eiwit in stoppen, want dan wordt de drank grijs van kleur. Het oog wil ook wat."

