Dit broodbeleg kun je beter vermijden als je wil afvallen

In Nederland eten we graag brood bij het ontbijt of de lunch. Maar misschien ben je bezig met je goede voornemens en wil je afvallen. In hoeverre past brood dan nog in je eetpatroon? En wat voor beleg kun je dan het beste kiezen? Twee experts geven uitleg en inspiratie.

Om te beginnen is brood geen dikmaker en kun je het dus prima eten als je wil afvallen. Dat zegt Jeroen Wesseling, bekend als De Foodexpert op Instagram, waar hij informatie deelt over gezonde voeding. "Volkorenproducten, waaronder volkorenbrood, bevatten veel vezels. In combinatie met voldoende vocht zorgen die voor een langdurig verzadigd gevoel, en dat is fijn als je wil afvallen."

"Als je gaat afvallen, wil je een zo stabiel mogelijke bloedsuiker houden. Hierdoor blijft je energieniveau normaal en hoeft je lichaam minder insuline aan te maken", vertelt Sabine Leijten, online voedingsdeskundige bij De KoelkastCoach.

"Uiteindelijk word je van insuline aanmaken vaak dik, dat is niet wat je wil. Volkorenproducten verteren langzamer, waardoor deze minder invloed hebben op de bloedsuiker. Kies dus voor desembrood of speltvolkoren, beleg die zo gezond mogelijk en eet er zo'n twee per dag."

Welk beleg is verantwoord?

Wat is gezond broodbeleg? "Denk aan hummus, groentespread, notenpasta of kaas", somt Wesseling op. "Hummus, notenpasta en kaas bevatten veel eiwitten die het lichaam nodig heeft voor het behoud van onze spiermassa. Daarnaast bevatten hummus en notenpasta ook veel vezels, die zorgen weer voor het langdurige verzadigde gevoel. Je kunt ook zelf een spread maken van avocado of een gekookt ei op je brood doen."

Aan beleg zoals jam, chocopasta en hagelslag zitten volgens Wesseling geen gezondheidsvoordelen. "In plaats van jam kun je wel kijken naar een fruitspread met een zo hoog mogelijk percentage fruit. Als je toch iets zoets wil, kun je iets eiwitrijks combineren met fruit, bijvoorbeeld cottagecheese met aardbeien of pindakaas met banaan."

"Eet beleg met een hoog fruitpercentage wel met mate", adviseert Leijten. "Je krijgt hierdoor fruitsuiker binnen en je lever kan dat maar beperkt opslaan. Fruitsuiker wordt door de lever omgezet in glucose en kan daarna pas als energie worden gebruikt. Te veel fruitsuiker zorgt ervoor dat je lichaam het opslaat en omzet in vet."

Is pindakaas gezond?

"Pinda's zijn over het algemeen niet goed voor de darmflora (die helpen bij het verteren van voedsel), daarom adviseer ik pindakaas nooit", zegt Leijten. "Er zit ook een hoop suiker in, tenzij je 100 procent pindakaas neemt. Ik zou eerder voor een notenpasta gaan, die is beter verteerbaar."

Lightproducten bevatten vaak minder calorieën en hebben een hoger percentage fruit, zegt Wesseling. "Alsnog is lightjam vrij hoog in suikers. In combinatie met brood zorgt dat voor een piek in de bloedsuikerspiegel."

Welk beleg kun je beter vermijden?

Vooral zoet beleg kun je beter vermijden om pieken in je bloedsuiker te voorkomen, waarschuwt Wesseling. "Veel pieken in je bloedsuikerspiegel zorgen de hele dag voor drang naar meer suikers. Ook kun je last krijgen van stemmingswisselingen. Aan kant-en-klare salades, zoals eiersalades, tonijnsalades of kipsalades, is vaak veel olie toegevoegd. Daardoor bevatten ze veel vetten en calorieën."

"Chocopasta kan prima een keer", vindt Leijten. "Zeker als je verder een gezond eetpatroon vasthoudt. Je kunt ook een gezonde pasta maken door cacaopoeder met notenpasta te mengen."

Vleeswaren bevatten vaak veel zout en staan daarom ook niet in de Schijf van Vijf. Wesseling: "Je doet er verstandig aan om niet te veel vleeswaren te eten. Maar als je het doet, kies dan vooral voor kip- of kalkoenfilet of rosbief. Je kunt onbewerkt vlees ook zelf bereiden."

