Zet - als je op de centen let - wat vaker een gerecht met ui op tafel

Nu alles duurder wordt, letten we meer op de kleintjes. Maar in de keuken willen we niet te veel inleveren op smaak. In de rubriek Lekker goedkoop delen experts hun tips, zodat jij in een handomdraai voordelige en lekkere maaltijden op tafel zet. Vandaag: uien.

De ui is exportproduct nummer één in Nederland. In het afgelopen seizoen werd 1,3 miljoen ton ui geëxporteerd, blijkt uit cijfers van GroentenFruit Huis. Ook in eigen land eten we ze graag. De ui stond op plek twee in de laatste top tien met meest verkochte groenten van marktonderzoeker GfK. Gemiddeld eten we per persoon per jaar tussen de 4,5 en 5 kilo ui, andere cijfers zeggen dat dit getal nog hoger ligt: 7 kilo.

Logisch, want de ui is een ultieme smaakmaker. In veel gerechten zit een gefruit uitje. Daarnaast zijn uien gezond. Ze bevatten veel verschillende mineralen en vitamines. Daarnaast bevat deze groente een stofje dat zorgt voor een lager risico op sterfte door hart- en vaatziekten. In een ui zit ook inuline, die de goede darmbacteriën stimuleert. "Uien werden vroeger door zeelieden gegeten om scheurbuik te voorkomen. Dat zegt wel wat over hoe gezond deze groente is", zegt Laura Lemmers van culinair platform WijnSpijs.

Ook is de ui een goede keuze als we op de centen willen letten. Vanwege een slechte oogst door droogte zijn uien gestegen in prijs, maar nog steeds ben je er niet zo gek veel geld aan kwijt. Een kilozak middelgrote gele uien is nu bij zowel Albert Heijn als Jumbo 1,19 euro. Een gemiddelde rode of gele ui weegt 100 gram. Een netje rode uien van 1 kilo kost bij beide supermarkten 1,49 euro.

Wat kun je maken met ui?

Met uien kun je alle kanten op. "De rode en witte ui lenen zich goed voor inmaken in zuur of rauwe bereidingen", zegt Lemmers. "Zo'n ingelegde rode ui geeft je curry of tosti meteen een restaurantgevoel met zijn knalkleuren. Een gele ui is lekker om te karamelliseren of te fruiten. De basis van alle wereldkeukens."

Je kunt er ook jam of chutney van maken. "Voor Kerstavond maakte ik bijvoorbeeld een brood met chutney van sjalot. Ik laat de sjalotten dan heel lang garen met wat sherryazijn, zout en een klein beetje suiker. Heerlijk in combinatie met blauwe kaas."

Lemmers vindt de sjalot een heel fijne uiensoort. "Hij is wat minder 'uiïg' dan andere soorten en gaat wat meer richting knoflook, maar dan zonder dat bittertje. De sjalot doet het erg goed als basis voor sauzen."

Kun je ui als hoofdingrediënt gebruiken?

"Zeker. Je kunt er quiche van maken of ui gewoon in boter bakker en serveren met bijvoorbeeld gruyèrekaas. Dat is echt de ultieme traktatie", tipt Lemmers. "Of maak eens een uienbrood of uiensoep. Laat je de uien voor de soep heel lang garen in de pan, dan komt dat zoetje naar boven. Ui zit namelijk vol suikers. Tegelijkertijd heeft het dat zuurtje. In combinatie met kaas is dat echt heerlijk. Je moet het fruiten van een ui niet overhaasten. Vaak staat er twee minuten voor, maar maak er tien minuten van. Dan komen ze het beste tot hun recht."

Hoelang kun je een ui bewaren?

"Let er bij het kopen op dat ze lekker strak in hun vel zitten en er geen gekke plekken op te zien zijn. Bewaar ze niet naast de aardappelen, want dan vergaan ze sneller. Dat gebeurt ook in de koelkast. Als je je uien goed bewaart - donker, vochtvrij en geventileerd - dan kun je ze een paar weken goedhouden. Het klinkt gek, maar als uien naar ui beginnen te ruiken zijn ze niet goed meer."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen