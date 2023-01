De beste tips om kip te bewaren, krokant te bakken, te frituren en in te vriezen

Hoe kun je kip het best bereiden? En hoe bewaar je het? Chef-kok Rogier Trip en voedselveiligheidsexpert Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum geven tips.

Hoe gezond is kip?

"Kip bevat geen koolhydraten en is rijk aan vitamine B6, dit heb je nodig voor de werking van een goed immuunsysteem en zenuwstelsel. Verder bevat het vitamine B1 en B12 en is het rijk aan het mineraal koper", zegt Trip, die samen met restaurateur Alain Caron de Kipbijbel schreef, met tweehonderd recepten.

"Kip is makkelijk verteerbaar en zeker op het borstfilet zit weinig vet. Er zit sowieso relatief weinig vet aan of in kip, behalve aan de huid. Kip zit verder boordevol eiwitten. De filets zijn mager, aan de dijen en bouten zit meer vet."

Hoe krijg je kip krokant als je het bakt in de pan?

"Begin altijd met bakken op de huidkant. In die huid zit veel vet, daardoor heb je weinig vetstof nodig", legt Trip uit. "Gebruik een klein beetje zonnebloem- of olijfolie om hem op gang te helpen, daarna bak je hem gewoon langzaam op de huidkant." Dan laat het vet uit de huid los en bakt de huid mooi krokant.

"Begin op laag vuur, dan trekt de huid niet te snel krom. Het kan wel even duren, maar je vlees droogt niet uit, doordat de huid voor een barrière zorgt. Zo dringt er niet te veel hitte door."

Hoe moet je kip frituren?

"Kipfilet frituren raad ik af, want dat droogt uit", zegt Trip. "Vaak worden de bouten, vleugels en dijen gefrituurd, daar zit meestal ook een huid omheen. Die wordt mooi krokant en de binnenkant blijft sappig. Ik zou voor 180 graden kiezen." De vleugels en de poten zijn na vijf minuten klaar. De dijen en bouten frituur je wat langer.

"Je kunt ze direct frituren, maar je kunt ze ook eerst droog marineren of paneren. Thuis kun je dat makkelijk doen door de kip door de bloem te halen of door maizena te gebruiken. Dat geeft vaak net die crunch."

Je kunt de bloem of maizena ook op smaak brengen met zout, peper of andere specerijen. "Let erop dat je niet te veel tegelijk frituurt, want dan koelt je olie af. Je krijgt dan een hele vette bedoening en je kip wordt niet krokant. Gooi niet de hele lading kip er in één keer in."

Hoelang blijft kip goed in de koelkast?

"In de koelkast kun je kip twee dagen bewaren", zegt Van der Vossen. "Bewaar vlees goed afgedekt onder in de koelkast, zodat de vleessappen niet op andere producten kunnen lekken."

Laat restjes altijd snel afkoelen en zet ze goed afgesloten in de koelkast, adviseert Van der Vossen. "Laat restjes niet langer dan twee uur buiten de koelkast staan. Het product is niet meer goed als de kip een afwijkende geur heeft, grauw verkleurd is, uitgedroogd is, of plakkerig is. Eet geen vlees dat er raar uitziet of niet goed ruikt."

Hoelang kun je kip in de vriezer bewaren?

"In de vriezer is kip drie maanden te bewaren. Er zit geen verschil tussen de bewaartijd van rauwe kip en de bewaartijd van gegaarde kip", zegt Van de Vossen. "Als je je kip hebt ingevroren, ontdooi je het vlees door het een dag voor gebruik op een afgedekt bord of in een schaal onder in de koelkast te leggen of door het te laten ontdooien in de verpakking waarin het vlees is ingevroren. Het vlees kan de vleessappen dan geleidelijk opnemen, waardoor het lekker sappig blijft."

Kleine stukken vlees kun je in de magnetron ontdooien. "Als je kip te lang in de diepvries bewaart, krijgt de kip een vieze geur en smaak."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen