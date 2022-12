Waarom je alleen kunt afvallen als je er mentaal klaar voor bent

Wouter Cornet sprak met 100 mensen uit 29 verschillende landen over hun eetgewoonten. Hij vroeg ze hoe het ze is gelukt af te vallen en schreef daar een boek over. Het gewicht tussen je oren verschijnt op een gunstig moment, want velen nemen zich nu voor gezonder te gaan leven.

Gaat je boek vooral over de mentale kant van afvallen?

"Dat klopt. Het gaat over de kracht van je brein tijdens het afvallen. In het boek wordt uitgelegd dat iedereen die overgewicht heeft hier aanleg voor heeft. Dat kan fysiologisch of psychologisch zijn. Als je wil afvallen, moet je het dus van je eigen aanleg zien te winnen en je standaard denkpatronen doorbreken."

"De mensen die meewerkten aan het boek hielden van lekker en veel eten, en moesten tegen hun eigen natuur ingaan. Dat is moeilijk, maar deze mensen is het gelukt. Door hun hoofd te gebruiken, kregen ze controle over hun eetgedrag. Daar zijn trucs voor die iedereen kan leren. Afvallen is een mindset."

"In mijn boek beantwoord ik vragen als: hoe zet je de knop om en hoe kun je leren genieten van gezonde voeding? Je lees wat wel en wat niet werkt om succesvol en duurzaam gewicht te verliezen."

Wouter Cornet, auteur van Het gewicht tussen je oren. Foto: Uitgeverij Lucht

Word je gelukkig van slanker zijn?

"Onderdeel van het onderzoek was een geluksmeting. De honderd deelnemers gaven voor het dieet en erna hun psychologisch welbevinden op een aantal vlakken een cijfer van 1 tot 10. Voor hun dieet gaven ze hun geluksgevoel gemiddeld een 4,1. Na hun gewichtsverlies schoot dit getal omhoog naar een gemiddelde van 8,5."

"Ook het zelfvertrouwen van de deelnemers kreeg een enorme boost. Voorafgaand aan hun dieet drukten ze hun zelfvertrouwen gemiddeld uit in een 2,6. Na hun dieet groeide dat door naar indrukwekkend gemiddelde van 8,9."

Zijn er meer factoren die van invloed kunnen zijn op dit gelukscijfer?

"Zeker. Mensen berichten na het gewichtsverlies bijvoorbeeld over verbeterde slaap en een verbeterd energielevel. Ook geven veel deelnemers aan dat medische klachten zijn verminderd of dat hun seksleven is verbeterd."

"Ik ben zelf ook veel afgevallen en herinner me nog goed dat ik op mijn oude gewicht vaak moeite had met alledaagse dingen. Naar de bus rennen, kleding die niet meer paste, medische problemen die verergerden. Als dat allemaal wegvalt, is dat een grote optelsom aan positieve invloed."

’Een bezoek aan de sportschool bleek de meest voorkomende sportieve activiteit van de succesvolle diëters te zijn.

Wouter Cornet, auteur

"Mensen met overgewicht denken vaak dat ze gelukkig worden van ongezond eten en drinken. Op hele korte termijn is dat misschien ook wel zo, maar op lange termijn wordt je dus vele malen gelukkiger als je je eetgedrag leert controleren. De beloning voor het veranderen van je eetpatroon is veel groter dan mensen vooraf denken."

"Binnen deze groep heeft iedereen het op zijn eigen manier gedaan. De reden voor hun succes ligt in het onder controle krijgen van hun eetgedachten en gedrag."

Was er iets dat zij - naast gewichtsverlies - gemeen hadden?

"Ik heb ze allemaal een vaste vragenlijst voorgelegd. Daarna ben ik alle antwoorden gaan analyseren. Ik kon de bevindingen thematiseren in negen elementen of stappen die gelden voor iedere succesvolle diëter."

"Binnen deze negen verschillende stappen kwam ik interessante overeenkomsten en nieuwe inzichten op het spoor. Bijvoorbeeld wat de meest voorkomende sportieve activiteit was waar de diëters succes mee boekten. "

Wat was die sportieve activiteit?

"Een bezoek aan de sportschool bleek de meest voorkomende sportieve activiteit van de succesvolle diëters te zijn. Maar verrassend genoeg bleek wandelen, de activiteit die op de tweede plek kwam te staan, een nog sterker effect op het gewichtsverlies te hebben."

Welke trucs werken?

"Steeds kleine en haalbare doelen stellen, zoals 2 kilo afvallen. Als dat lukt, motiveert deze succeservaring om door te pakken", zegt Cornet. "Ook is het goed als je afspraken met jezelf maakt. Net als jezelf te programmeren met gezonde als-danleefregels. Bijvoorbeeld: als ik trek krijg, dan neem ik fruit of groente. Of: als er een trap is, dan pak ik de trap."

