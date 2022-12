Zo maak je zelf de beste oliebollen

Delen via E-mail

Bij de jaarwisseling mogen oliebollen niet ontbreken. Je kunt ervoor kiezen om ze bij de bakker of een oliebollenkraam te kopen, maar je kunt ze ook zelf maken. Met dit stappenplan maak je de beste oliebollen.

"Een perfecte oliebol is bolvormig zonder droge stekels en heeft een mooie, goudbruine, regelmatige kleur", zegt Johan van Maanen, eigenaar van Bakker Van Maanen. "Ook vanbinnen moet de oliebol er natuurlijk mooi uitzien, met een open, honinggraatachtige structuur met veerkracht. Heb je een gevulde oliebol, dan moet de vulling goed verdeeld zijn. Het spreekt voor zich, maar een oliebol moet natuurlijk ook goed gaar zijn."

Hidde de Brabander, Meester Patissier

"Om oliebollen te bakken heb je uiteraard een frituurpan nodig. Of een pan met een dikke bodem en een thermometer. Die dikke bodem is belangrijk voor een stabiele temperatuur", vertelt Meester Patissier Hidde de Brabander. "Gebruik een goede ijsknijper, daarmee krijg je makkelijk mooie, gelijkmatige bollen. Soms lopen mensen te hannesen met twee lepels, maar dan krijg je toch vaak een misvormde bol."

Let op de temperatuur, adviseert De Brabander. "Bij een te lage temperatuur zuigt de oliebol zich snel vol. Een hoge temperatuur zorgt weer voor een te donkere buitenkant en misschien zelfs een ongare binnenkant."

Houd de juiste baktijd aan om te zorgen dat je oliebollen niet te vet worden. "Oliebollen van circa 80 gram hebben een baktijd van zes tot maximaal zeven minuten", zegt Van Maanen, tweevoudig winnaar van de AD Oliebollentest. En gebruik als je die hebt een thermometer. "Meten is weten."

Als je ook krenten of rozijnen gebruikt, dan ben je ongeveer 1,50 euro extra kwijt. 1 liter zonnebloemolie kost ongeveer 4 euro. Als je 1 liter olie gebruikt, ben je dus - afhankelijk van rozijnen of niet - 53 tot 60 cent per bol kwijt. Met een mix ben je tussen de 28 en 35 cent kwijt. Ter vergelijking: een oliebol bij een kraam kost dit jaar tussen de 1,25 en 1,50 euro.