Eetvraag: Hoe (on)gezond is cola light?

Elke week beantwoordt het Voedingscentrum samen met een andere deskundige een prangende vraag over gezonde voeding. In deze aflevering: Hoe (on)gezond is cola light?

The Coca-Cola Company introduceerde in 1982 een suikervrije variant van zijn belangrijkste product en noemde het Coca-Cola light. Het was een alternatief voor mensen die minder suiker wilden innemen. Wereldwijd is het nog steeds een enorm succes. Wel is er discussie rond de veiligheid van zoetstoffen.

Zijn zoetstoffen slecht voor je gezondheid?

"Zoetstoffen mogen alleen worden gebruikt als ze voldoen aan alle veiligheidseisen van de EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid", vertelt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. "Ze krijgen dan een E-nummer. Zoetstoffen zijn uitgebreid getest en blijken keer op keer veilig."

Als je in normale hoeveelheden frisdrank met zoetstoffen drinkt, hebben deze zoetstoffen geen negatief effect. "Ook niet als je je hele leven dagelijks lightfrisdranken zou drinken. Om bijvoorbeeld te veel van de zoetstof aspartaam binnen te krijgen, zou je per dag meer dan 2,5 liter frisdrank met aspartaam moeten drinken."

Zuur tast het tandglazuur aan. Het veroorzaakt tanderosie en dat is een groot probleem onder Nederlandse kinderen.

Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid

De discussie over de negatieve effecten van zoetstoffen op de gezondheid is volgens Jaap Seidell niet terecht. Je krijgt er bijvoorbeeld geen kanker van, zegt de hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit. "Wel moeten we ons afvragen of het verstandig is om suiker door zoetstof te vervangen."

Hoe gezond is coca cola?

Gewone frisdrank en lightfrisdrank zijn dan wel even 'veilig' voor de gezondheid, maar volgens Groenenberg en Seidell zijn beide geen goede keus. "Er zitten geen enkele nuttige voedingsstoffen in cola light, wel veel zuur", zegt Seidell.

"Cola - en ook cola light - is bijna net zo zuur als accuvloeistof. Zuur tast het tandglazuur aan. Het veroorzaakt tanderosie en dat is een groot probleem onder Nederlandse kinderen."

Meer zin in zoet eten na het drinken van cola light

Lightfrisdrank bevat geen of minder suiker dan gewone frisdrank, en dus minder calorieën. Er gaan verhalen rond dat je je lichaam voor de gek houdt als je cola light drinkt en juist meer zin in zoet eten krijgt. Daar zit volgens Seidell een kern van waarheid in.

"Als je lichaam verwacht dat het 'iets zoets' binnenkrijgt, gaat het alvast insuline aanmaken. Hierdoor daalt je bloedsuikerspiegel. Van een lage bloedsuiker zou je honger krijgen. Maar of dit effect groot is, valt te betwijfelen."

Als je cola light drinkt krijg je minder calorieën binnen, maar het scheelt minder dan je denkt. Seidell stelt dat je gaat compenseren door meer te eten. "Denk aan een zoetje in de koffie met een punt appeltaart erbij.

Dat zie je ook met lightfrisdrank. Je denkt dat je goed bezig bent, dus eet je van iets anders meer. We hebben een enorm probleem met overgewicht. Zoetstoffen helpen slechts een beetje bij het terugdringen daarvan."

Op scholen waar frisdrankautomaten zijn vervangen door waterfonteintjes drinken kinderen gewoon water wanneer ze dorst hebben.

Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum

Wat is beter: normale coca cola of cola light?

Het drinken van lightfrisdrank scheelt inderdaad suikerklontjes en dus calorieën, beaamt Groenenberg. "Als je op je gewicht wil letten, zou je lightfrisdrank kunnen drinken. Maar water, of koffie of thee zonder suiker is natuurlijk beter."

Seidell en Groenenberg zijn er hoe dan ook geen voorstander van om kinderen te laten wennen aan zoete smaakjes. Groenenberg: "Op scholen waar frisdrankautomaten zijn vervangen door waterfonteintjes en -koelers zijn kinderen gewoon water gaan drinken wanneer ze dorst hebben. En dat is beter voor het milieu, hun gezondheid en gebit."

Eerder