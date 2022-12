Deze gerechten eten we het liefst met Kerst (maar je kunt er ook een twist aan geven)

Met Kerst kiezen we al jarenlang voor traditionele gerechten. De garnalencocktail, beef wellington en tiramisu blijven onverminderd populair. Maken we ze zelf en bereiden we ons goed voor? Of kiezen we voor makkelijk?

Online zoeken mensen momenteel veel naar recepten voor klassieke kerstgerechten, vertelt Xandora Kotsi, zoekmachine-expert bij DPG Media. "Het zoeken neemt precies een week voor Kerst toe. Je ziet dat mensen online op zoek zijn naar traditionele gerechten zoals gevulde eieren en garnalencocktails. In de rest van het jaar wordt hier veel minder op gezocht. We zien in deze week dus een gigantische piek."

"Ook zien we dat er veel wordt gezocht op rollade, kalkoen, beenham, varkenshaas en beef wellington: opvallend veel vleesgerechten. Woorden die erbij worden getypt zijn 'makkelijk', 'snel' en 'simpel'. Dat geeft aan dat we met Kerst lekker willen eten, zonder al te veel stress." Populaire desserts zijn volgens Google Trends trifle, soesjestaart en tiramisu. "Ook hier zijn het dus de klassiekers die het meest in trek zijn", zegt Kotsi.

Chef-kok Janco Robben van Het Kookcollege in Amersfoort werkte achttien jaar lang als sterrenchef in nationale en internationale restaurants. "Ik heb honderden, zo niet duizenden garnalencocktails gemaakt tijdens de feestdagen", vertelt hij. "Thuis is dit voorgerecht ook al jarenlang populair omdat je het goed kunt voorbereiden en koud kunt wegzetten."

Garnalencocktail met een sterrentouch

Wil je een sterrentouch aan je garnalencocktail geven? Bij een van de zaken waar Robben werkte maakte hij in december een 2.0-versie van het voorgerecht. "De garnalen legden we op sla in een cirkel op een bord. Sherry en mayonaise serveerden we los. Met een spuitzak spoten we dit op de rand van het bord, zodat je het zelf kon mengen. We verkruimelden nacho's als krokantje bij het gerecht."

Beef wellington is tijdens de kerstdagen een veelgemaakt hoofdgerecht onder Nederlanders. Het is een klassieker uit de Britse keuken: een mals stuk rundvlees in een jasje van bladerdeeg, langzaam gegaard in de oven. Het is het handelsmerk van sterrenchef Gordon Ramsay, met wie Robben jarenlang samenwerkte in Londen.

Als je goed bent in het maken van toetjes, is tiramisu in aparte glazen erg feestelijk voor de kerstdagen.

Janco Robben, chef-kok Het Kookcollege

Robben: "Een perfecte beef wellington is niet makkelijk om te maken. Toch ben ik ervan overtuigd dat iedereen het kan. Ik reken 150 gram vlees per persoon en adviseer om voor Hollands rundvlees te gaan. Voorkom dat je bladerdeeg nat wordt door een goede, droge duxelles te maken. Dit is een mengsel van fijngesneden paddenstoelen, sjalot en kruiden. Gebruik panko (Japans broodkruim) voor het opnemen van vocht. Zo wordt je bladerdeeg in de oven lekker krokant."

Voorbereiding is meer dan het halve werk

De prijs van rundvlees is momenteel hoog, maar het is volgens de chef net zo leuk om met Kerst een 'beet' of 'pumpkin' wellington te maken. "Winterse groenten zoals biet en flespompoen zijn fantastisch om in bladerdeeg te verwerken. Ook hier maak je een mooie duxelles, en in plaats van gedroogde ham gebruik je norivellen om de groenten mee in te pakken. Hieromheen komt bladerdeeg. Als je voor vis gaat: zeeduivel is mijn favoriet, maar zorg in elk geval voor een vis die uit de Noordzee komt."

Voorbereiding is volgens Robben meer dan het halve werk. "De mise-en-place van je gerecht is 75 procent van het koken. Als je met Kerst een klassieker op tafel wil zetten, bereid je dan goed voor. Ook bijgerechten kun je van tevoren maken en op het laatste moment in de oven schuiven. "Pommes duchesse - aardappelrozetten - zijn erg feestelijk. Meng aardappelpuree met Parmezaanse kaas en wat bloem en spuit hier met een spuitzak met kartelspuitmondje vormpjes van. Als je gasten er zijn, bak je ze op 180 graden in de oven goudbruin."

Trifle kun je vooraf maken

In de sterrenzaken waar Robben werkte, waren aparte patissiers in dienst voor het maken van desserts. "Als je goed bent in het maken van toetjes, is tiramisu in aparte glazen erg feestelijk voor de kerstdagen. Ook een klassieke trifle met cake, room en fruit kun je van tevoren maken en in de koelkast bewaren."

Zijn desserts niet je specialiteit, dan moet je het jezelf volgens Robben niet onnodig moeilijk maken. "De winkels liggen deze maand vol met de prachtigste nagerechten. Leg deze op mooie bordjes en geniet van het samenzijn met je gasten."

