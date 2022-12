Zo hou je de kerstkilo's binnen de perken

December is de maand waarin je misschien net iets meer suiker, vet en alcohol binnenkrijgt dan anders. Je sport minder, gaat van het ene etentje naar het andere en voor je het weet ben je een paar kilo aangekomen. Hoe blijf je deze Kerst op gewicht?

Verleidingen zijn er nu overal, zegt diëtist Berdien van Wezel: "Etalages vol lekkere taartjes, de geur van gegrild vlees als je boodschappen doet en dan loop je ook nog langs een oliebollenkraam; je moet sterk in je schoenen staan om deze maand niet meer te eten dan je normaal doet."

Mensen zijn bang voor kerstkilo's, maar bestaan die eigenlijk wel? Kun je in twee dagen kilo's aankomen? Volgens Van Wezel eten Nederlanders met Kerst niet per se ongezond: "We eten graag een stuk zalm, kalkoen of kip met verse groenten. Het gaat mis met de portiegrootte", weet ze.

"Je eet al snel meer, omdat er meer keuze is. Daarbij drink je vaak ook nog wat extra glazen alcohol. Dit alles bij elkaar kan ervoor zorgen dat je na Tweede Kerstdag een paar kilo zwaarder bent."

Waarom je niet te veel bezig moet zijn met kerstkilo's

Maar dat is een momentopname, benadrukt online voedingscoach en schrijver Jonathan Klaassen: "Het getal op de weegschaal zal iets stijgen als je twee dagen gaat bunkeren. Maar of je gezond eet of afvalt, wordt niet bepaald door twee dagen. Hoe je rest van het jaar met eten bezig bent, dáár gaat het om. Overtollig gewicht ontstaat door structureel te grote porties eten in combinatie met te veel snoepen, snaaien of ander ongepland eten."

Ga lekker wandelen na het ontbijt. Juist in de kerstvakantie is buiten wandelen uitermate geschikt om met de hele familie te doen.

Berdien van Wezel, diëtist

Hoewel de verleidingen in december vaker op je pad komen, kun je je ertegen wapenen, zegt Van Wezel: "Maak een boodschappenlijstje als je naar de supermarkt gaat of bestel je kerstboodschappen online. Zo voorkom je dat je dingen meeneemt die je niet van plan was te gaan eten. Ga zeker niet met een lege maag kerstboodschappen doen: dat wordt snaaien en te veel kopen."

Zo voorkom je overeten tijdens het kerstdiner

Klaassen: "Als je 's avonds een uitgebreid kerstdiner hebt, zorg dan voor een licht ontbijt en een gezonde lunch. Het helpt hierbij om je aan een eetplanning te houden, zo verklein je de kans dat je iets anders gaat eten. Of je gezond eet, wordt bepaald door het geheel van eetkeuzes, niet door één etentje. Ook helpt het om een keuken zonder verleidingen te creëren: zet snoeppotten en koektrommels uit het zicht."

Van Wezel hoort in haar praktijk vaak dat sporten er deze maand bij inschiet: "Het is te koud, te nat, de golfbaan is te drassig en het is al snel te donker om te gaan hardlopen. Ik adviseer juist ook in deze maand wel te blijven bewegen. Ga lekker wandelen na het ontbijt. Juist in de kerstvakantie is buiten wandelen uitermate geschikt om met de hele familie te doen."

Eet mindful en geniet meer

"De meest gemaakte fout tijdens de kerstdagen is denken dat genieten gelijkstaat aan zoveel mogelijk eten en drinken", zegt Klaassen. "Iedereen die te veel eet of drinkt, voelt zich erna slecht, moe, opgeblazen en soms zelfs schuldig. Genieten betekent langzaam en met aandacht eten, oftewel: mindful. Je geniet dan meer en je lichaam vertelt je eerder dat het genoeg is."

Hoe stop je met gedachteloos eten? Klaassen: "Een goede tool om met verleidingen om te gaan, is jezelf de vraag stellen: word ik er gelukkig van? Is dit écht de moeite waard? Eet het in gedachten op en stel je voor hoe het smaakt. Is het écht de moeite waard, neem het gerust. Ga je er niet veel plezier aan beleven, laat het dan zitten."



"Als het je lukt bewuste keuzes te maken en mindfuller te eten, kun je uiteindelijk meer genieten", ", besluit Klaassen.

