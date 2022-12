Zo maak je je gourmetstel brandschoon en verdrijf je de muffe baklucht uit huis

De feestdagen zijn voor veel mensen een goede reden om het gourmetstel weer tevoorschijn te halen. Maar helaas maakt het kooktoestel zichzelf niet schoon. Hoe krijg je je gourmetstel weer spic en span? En ook belangrijk: hoe krijg je die muffe baklucht uit je huis? Twee schoonmaakexperts geven tips.

Hoe krijg je je gourmetstel makkelijk schoon?

"De meeste mensen hebben na een avondje gourmetten geen zin om nog te schrobben en boenen. De truc met ammoniak is dan het makkelijkst", weet schoonmaakspecialist Suus Sengers, bekend als Suus maakt schoon. "Sprenkel ammoniak over de bakplaat en stop 'm in een vuilniszak. Knoop de zak goed dicht en zet het hele handeltje buiten. Laat het een nachtje intrekken en haal de volgende dag alles weer uit de zak, het liefst met een mondkapje op."

Als je de bakplaat uit de vuilniszak hebt gehaald spoel je alles schoon met afwasmiddel en een borstel. "Ten slotte droog je de bakplaat goed af. De rest van het gourmetstel kun je afnemen met een vochtig doekje. Als je gourmetstel erg vet is, maak je een sopje met afwasmiddel en poets je de boel goed schoon."

's Avonds ben je een kwartiertje bezig om alles schoon te krijgen. Een dag later ben je het dubbele van je tijd kwijt.

Charo Walop, schoonmaakexpert

Volgens Charo Walop, bekend als de Rotterdamse Poetsqueen, kun je je gourmetstel ook schoon krijgen met keukenpapier, een beetje afwasmiddel en heet water. "Je kan je gourmetstel niet gaan schrobben met een schuurspons, want dan maak je het kapot."

Ga in de handleiding na of de kleine pannetjes in de vaatwasser kunnen, tipt Sengers. "Voor pannetjes met een antiaanbaklaag is dat af te raden. De pannetjes kun je gewoon afwassen met afwasmiddel. Als er erg veel etensresten op zitten, laat je ze eerst even weken in warm water."

"Kunststof spatels kunnen meestal wel in de vaatwasser", zegt Sengers. "Houten spateltjes moet je met de hand afwassen. Door de combinatie van warmte en water in de gesloten ruimte van je vaatwasser kan het hout gaan splijten, kromtrekken of barsten."

Moet je je gourmetstel gelijk schoonmaken?

"Het liefst maak je je gourmetstel dezelfde avond nog schoon", stelt Walop. "Als je hem eerst nog de hele nacht laat staan, koekt alles aan. 's Avonds ben je een kwartiertje bezig om alles schoon te krijgen. Een dag later ben je het dubbele van je tijd kwijt."

Krijg je ingebrande vlekken nog weg?

Ingebrande vlekken zijn vaak moeilijk te verwijderen. Sengers: "Je kunt proberen om wat wittewijnazijn op een doekje te gieten en de bodem van het pannetje af te nemen, maar dat wordt wel even boenen. Een andere mogelijkheid is dus om er een laagje ammoniak in te gieten en in een afgesloten zakje een nacht buiten te laten weken."

Wat kun je doen om een gourmetlucht te voorkomen?

"Normaal gesproken kook je bij de afzuigkap, daar wordt de meeste lucht afgezogen", vertelt Walop. Aan tafel, waar we meestal gourmetten, heb je geen afzuigkap. "Dan blijft die lucht dus snel hangen." Je huis zoveel mogelijk laten luchten wil nog weleens helpen.

"Ondanks de winter wordt het vaak loeiheet tijdens het gourmetten, dus wat frisse lucht is best fijn", zegt Sengers. "Zet hier en daar wat schaaltjes met azijn neer. Door de hitte verdampt de azijn en die damp neemt vieze luchtjes op." Die gourmetgeur is volgens de schoonmaakspecialist nooit helemaal te voorkomen. "Maar met deze tips sla je in ieder geval niet steil achterover als je de volgende dag de woonkamer binnenkomt."

Hoe krijg je die gourmetlucht uit je huis?

Wasverzachter in een pannetje opwarmen is volgens Walop uit den boze. "Daardoor komen namelijk hele chemische stoffen vrij. Dat is ook heel slecht voor huisdieren. Zelf heb ik een diffuser (luchtverfrisser, red.) om de lucht te neutraliseren. Je kunt ook een beetje natuurazijn in gelijke delen met water koken in een pannetje, dat neutraliseert die geurtjes ook. En anders kan je gewoon bakjes met natuurazijn in je huis zetten."

De geuren blijven meestal wel een nacht in je huis hangen. "Laat de diffuser of de azijn een nacht je huis neutraliseren", tipt Walop. "En doe het ook gelijk na de gourmetavond. Gelijk alles ontgeuren, huppetee." Door je gourmetstel dezelfde avond nog schoon te maken voorkom je ook dat je huis nog meer gaat stinken.

