Zijn hete pepers gezond of maken ze je smaakpapillen kapot?

Over het eten van hete pepers doen allerlei verhalen de ronde. Zo zouden ze goed zijn voor je hart en helpen af te vallen. Sommigen denken dat pepers slecht zijn voor de bloeddruk en dat ze je smaakpapillen wegbranden. Hoe zit het met rode pepers, en zijn ze echt zo gezond?

Rode pepers zijn heel gezond. Ze bevatten veel vitamine A en C en verschillende B-vitamines. "In een rode peper zit al 10 procent van de vitamine C die je per dag nodig hebt", weet de wetenschappelijk opgeleide voedingsexpert Manon Wouters.

Ook bevatten pepers veel antioxidanten. "Antioxidanten beschermen ons tegen vrije radicalen en daarmee tegen allerlei ziektes zoals kanker", zegt ze.

Door het eten van peper warmt je lichaam op. "Hierdoor versnelt je metabolisme. Een half uur na het eten van peper is je metabolisme tot wel 23 procent hoger. Met een sneller metabolisme verbrand je meer calorieën", vertelt Wouters.

De capsaïcine doet iets met een zenuwvezel in het neusslijmvlies. Deze wordt overprikkeld, waardoor de neus langdurig minder gevoelig is

Marjolein van Looij, kno-arts in het OLVG in Amsterdam

Branden hete pepers je smaakpapillen weg?

Dat hete pepers je smaakpapillen wegbranden, is niet waar. "Dit is een tijdelijk effect. Je smaakpapillen worden door echt hete pepers iets verdoofd. Je bouwt hiervoor wel een tolerantie op", aldus de voedingsdeskundige.

Er werd gedacht dat het eten van hete pepers slecht is voor je maag. Onderzoekers hebben dit in een recent onderzoek niet bevestigd. "Wel prikkelen hete pepers je zenuwen, cellen en slijmvlies. Als je schade hebt in je maag, bijvoorbeeld door kleine wondjes, dan kan het eten van pepers klachten veroorzaken. Ook als je last hebt van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) kan het zijn dat je iets heftiger op hete peper reageert", zegt Wouters.

Stofje dat pepers heet maakt gebruikt bij allergieën en ontstekingen

Misschien wel de opvallendste stof in hete pepers is capsaïcine. "Dat is het stofje dat pepers heet maakt", zegt Marjolein van Looij, kno-arts in het OLVG in Amsterdam. Capsaïcine wordt gebruikt voor allerlei medische doeleinden. Zo voert Van Looij een capsaïcinebehandeling uit bij loopneuzen zonder duidelijke oorzaak, zoals een allergie of ontsteking.

"De capsaïcine doet iets met een zenuwvezel in het neusslijmvlies. Deze wordt als het ware overprikkeld, waardoor de neus langdurig minder gevoelig is voor allerlei andere prikkels", legt Van Looij uit. "De behandeling is succesvol. We schatten dat ongeveer drie kwart van de mensen na de behandeling minder klachten heeft. Vaak zijn mensen langdurig klachtenvrij, tot wel meer dan een jaar."

De vitamine A en C uit hete pepers maakt de bloedvaten sterker en houdt het ze elastisch.

Manon Wouters, voedingsexpert

Capsaïcine wordt ook veel op de huid gebruikt voor pijnbestrijding. "Bij de werkzaamheid van capsaïcine in de neus is er goed gekeken naar bijwerkingen. Ook naar bijwerkingen die beschreven zijn bij gebruik van capsaïcine op de huid. Een bijwerking hiervan is bijvoorbeeld een verhoging van de bloeddruk, dat zien we bij gebruik in de neus niet terug", aldus Van Looij.

Is hete peper goed voor je bloeddruk?

Capsaïcine maakt het bloed dunner waardoor het makkelijker door het lichaam stroomt. "Daarnaast voorkomt het aderverkalking en gaat het bloedpropjes tegen. Ook maakt de vitamine A en C uit hete pepers de bloedvaten sterker en houdt het ze elastisch", legt Wouters uit. "Op die manier houden hete pepers je bloeddruk juist stabiel. Bovendien helpt capsaïcine het slechte cholesterol verlagen."

En hoe gezond is sambal?

Peper is dus gezond, maar hoe zit dat met sambal? "Door het hoge gehalte aan pepers heeft sambal dezelfde gezondheidsvoordelen", zegt Wouters. "Wel worden aan sommige sambalsoorten veel zout en suikers toegevoegd. Lees dus altijd goed het etiket."

Aanbevolen artikelen