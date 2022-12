Met deze menutips zorg je voor een stressvrij kerstdiner

Alleen al de gedachte aan het kerstdiner bezorgt veel hobbykoks een flinke dosis stress. Hoe zorg je voor een relaxte Kerst? En welke gerechten tover je op tafel?

Je wil groots uitpakken en verzint een waanzinnig menu met gerechten die je nooit eerder hebt gemaakt. Niet doen, zegt Annika Weuring, mede-eigenaar van foodblog Uit Paulines Keuken.

"Maak juist met kerst iets waarmee je bekend bent. Als je weet dat je iets goed en lekker kan maken, scheelt dat veel stress. Bedenk wat voor jou haalbaar is: ga niet de keukenheld uithangen en een achtgangenmenu in elkaar draaien als je in het dagelijks leven al moeite hebt met het koken van een verse tomatensoep", adviseert Weuring.

Kies gerechten die je kan voorbereiden, zodat je op de kerstdagen zelf weinig hoeft te doen.

Annika Weuring, foodblogger

Tips voor een stressvrij kerstdiner

Als je een stressvrije kerst wil, maak je nú een planning. Weuring: "Als je een voor-, hoofd- en nagerecht wil maken, kies dan een goede mix van koude en warme gerechten. Let bij het zoeken naar recepten op de voorbereidingstijd en de kooktijd. Kies gerechten die je kan voorbereiden, zodat je op de kerstdagen zelf weinig hoeft te doen."

"Maak per gang een boodschappenlijstje, koop of bestel houdbare ingrediënten op tijd en haal last minute je verse producten. Soepen en stoofpotjes zijn zeer geschikt om vooraf te bereiden. IJstaarten stop je nu al in de vriezer."

Dit zijn snelle en makkelijke kerstgerechten

Een feestelijk en makkelijk hoofdgerecht is zalm uit de oven, tipt Weuring. "Vis gaart snel en er kan weinig aan mislukken. Je maakt heel makkelijk zelf een kruidenkorst. Serveer met groenten en aardappeltjes, of verpak hem feestelijk in bladerdeeg met spinazie. Ga je liever voor vlees? Maak dan een gehaktbrood met hazelnoten en paddenstoelen in bladerdeeg. Makkelijk, winters en feestelijk."

Volgens foodblogger Sabine Gaastra van Food by Bien hoef je het jezelf niet moeilijk te maken om de show te stelen. "Zorg dat je presentatie goed is. Blini's met gerookte zalm zijn perfect als voorgerecht. Je kunt ze voorbereiden en ze zien er spectaculair uit als je ze aftopt met zure room en zalmeitjes. Met mooie garnering til je een gerecht naar een hoger niveau. Verse kruiden en glanzende granaatappelpitjes zijn ideaal om een stoofpotje mee te stylen."

Garnering en een feestelijke tafel

Mooie garnering is niet alleen een lust voor het oog, het zorgt ook voor extra smaak. "Van citroenrasp, knoflook, peterselie en olijfolie maak je een frisse gremolata; een heerlijke salsa die je van tevoren maakt en bewaart in een jampot in de koelkast. Lekker op stoofvlees, vis of een borrelhapje", zegt Gaastra. "Denk ook alvast na over hoe je de tafel dekt. Zorg voor mooie schalen om het eten op te serveren."

In de stress schieten van dieetwensen is volgens de foodblogger nergens voor nodig. "Iemand die glutenvrij eet, kan prima carpaccio eten. Maak voor de vegetariërs lekkere miniquiches. Denk niet te moeilijk en zorg ervoor dat alles wat je op tafel zet er feestelijk uitziet." Weuring: "Maak het niet onnodig ingewikkeld. Kerst is niet het moment om verse pasta te draaien; koop die kant-en-klaar."

Het gaat met kerst om gezellig samenzijn. Doe je best, maar ontspan vooral. Ook als je in de keuken staat.

Annika Weuring, foodblogger

Een hapjesparade is volgens Weuring altijd een succes. "Maak veel verschillende kleine hapjes en vraag je gasten ook iets mee te nemen. Zorg voor een mix van vlees, vis en vega. Het is laagdrempelig en goed voor te bereiden." Gaastra: "Kies een thema, zodat mensen die iets meenemen een richtlijn hebben. Denk aan Italiaans, Aziatisch, Libanees of streetfood."

Spectaculair kerstdessert

Gaastra's tip voor een spectaculair dessert is 'massamoord in de sneeuw'. "Meringues kun je in deze periode van het jaar in de supermarkt kopen. Serveer ze met versgeklopte slagroom en veel rood fruit. Het staat binnen tien minuten op tafel en ziet er waanzinnig uit." Versier het toetje met verse takjes munt. "En bestrooi het geheel met chocolate sprinkles."

Tot slot: probeer te relaxen en wees niet te ambitieus. Weuring: "Het gaat met kerst om gezellig samenzijn. Doe je best, maar ontspan vooral. Ook als je in de keuken staat." Gaastra: "Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Als het allemaal niet lukt, bestel je een zak friet en heb je de volgende dag een goed verhaal."

